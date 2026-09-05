“Yeni makine alma, elindeki verimi katla”

Yeni ma­kine veya tesis yatırımı yapma­nın maliyetli hale geldiği bu dö­nemde sanayici, çözümü mevcut altyapısını daha verimli ve veri­ye dayalı kullanmakta buluyor. Renishaw Türkiye Genel Müdü­rü Sinan Fidanlıgül, rekabetin anahtarının daha fazla makine değil, süreçlerin 'sinir sistemi' olan hassas ölçüm ve katma de­ğerli üretim olduğunu söyledi.

Sanayide temel problemin ka­pasite yetersizliğinden ziyade kaynak israfı olduğunu vurgu­layan Fidanlıgül, üretim süreç­lerinde milimetrenin binde biri (mikron) seviyesindeki hassasi­yetlerin yönetilmesinin stratejik önem kazandığını belirtti. İma­latın artık geleneksel yöntem­lerle yönetilemeyeceğini ifade eden Fidanlıgül, “Ölçme ve kalite kontrol süreçleri imalatın 'sinir sistemidir'. Bu sistemi doğru kur­duğunuzda, yüksek finansman maliyetleriyle yeni tezgah almak ya da yeni çalışan istihdam etmek yerine elinizdeki mevcut kaynağı uçtan uca verimli kullanır, israfın önüne geçersiniz” dedi.

Fason kapanından kendi markamızla çıkabiliriz

İngiltere’nin geçmişte yaşadı­ğı sanayileşme ve dönüşüm tec­rübesine dikkat çeken Fidan­lıgül, Türkiye’nin fason üretim ağırlıklı yapısından sıyrılması gerektiğinin altını çizdi. Türki­ye’de imalat altyapısının son 20 yılda ciddi bir dönüşüm geçirdi­ğini ancak katma değer yaratma noktasında henüz potansiyelin tamamının kullanılmadığını be­lirterek şu değerlendirmede bu­lundu: "Girdi maliyetlerinden maksimum satış fiyatı ve kat­ma değer çıkarmak zorundayız. Otomotiv, tekstil veya sağlık fark etmez; fason üretimin dışına çı­kıp kendi markalarımızı yarat­tığımız sürece bu sektörler sür­dürülebilir olur. Türkiye’de üre­temeyeceğimiz hiçbir şey yok."

Yapay zeka ve dijitalleşmenin imalatı hızla değiştirdiğini be­lirten Sinan Fidanlıgül, Renis­haw’un dünyadaki "Geleceği Birlikte Dönüştürelim” yaklaşı­mı kapsamında Türk müşterile­rin sadece teknoloji kullanıcısı olmadığını aynı zamanda küre­sel Ar-Ge ekosisteminin aktif bir parçası haline geldiğini belirtti.