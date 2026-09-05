“Yeni makine alma, elindeki verimi katla”
Yüksek faizler, daralan finansman imkanları ve yükselen maliyetler, Türk imalat sanayisinde yatırım tercihlerini kökten değiştiriyor.
Yeni makine veya tesis yatırımı yapmanın maliyetli hale geldiği bu dönemde sanayici, çözümü mevcut altyapısını daha verimli ve veriye dayalı kullanmakta buluyor. Renishaw Türkiye Genel Müdürü Sinan Fidanlıgül, rekabetin anahtarının daha fazla makine değil, süreçlerin 'sinir sistemi' olan hassas ölçüm ve katma değerli üretim olduğunu söyledi.
Sanayide temel problemin kapasite yetersizliğinden ziyade kaynak israfı olduğunu vurgulayan Fidanlıgül, üretim süreçlerinde milimetrenin binde biri (mikron) seviyesindeki hassasiyetlerin yönetilmesinin stratejik önem kazandığını belirtti. İmalatın artık geleneksel yöntemlerle yönetilemeyeceğini ifade eden Fidanlıgül, “Ölçme ve kalite kontrol süreçleri imalatın 'sinir sistemidir'. Bu sistemi doğru kurduğunuzda, yüksek finansman maliyetleriyle yeni tezgah almak ya da yeni çalışan istihdam etmek yerine elinizdeki mevcut kaynağı uçtan uca verimli kullanır, israfın önüne geçersiniz” dedi.
Fason kapanından kendi markamızla çıkabiliriz
İngiltere’nin geçmişte yaşadığı sanayileşme ve dönüşüm tecrübesine dikkat çeken Fidanlıgül, Türkiye’nin fason üretim ağırlıklı yapısından sıyrılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de imalat altyapısının son 20 yılda ciddi bir dönüşüm geçirdiğini ancak katma değer yaratma noktasında henüz potansiyelin tamamının kullanılmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Girdi maliyetlerinden maksimum satış fiyatı ve katma değer çıkarmak zorundayız. Otomotiv, tekstil veya sağlık fark etmez; fason üretimin dışına çıkıp kendi markalarımızı yarattığımız sürece bu sektörler sürdürülebilir olur. Türkiye’de üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok."
Yapay zeka ve dijitalleşmenin imalatı hızla değiştirdiğini belirten Sinan Fidanlıgül, Renishaw’un dünyadaki "Geleceği Birlikte Dönüştürelim” yaklaşımı kapsamında Türk müşterilerin sadece teknoloji kullanıcısı olmadığını aynı zamanda küresel Ar-Ge ekosisteminin aktif bir parçası haline geldiğini belirtti.