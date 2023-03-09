A101 9 Mart 2023 Aktüel Kataloğu: A101 şimdi de elektrikli otomobil satacak
A101 şimdi de elektrikli otomobil satacak. A101 Aktüel’in 9 Mart 2023 tarihli sayısındaki ilana göre market, Volta marka elektrikli araç satışını sadece online kanal üzerinden gerçekleştirecek.
Alışveriş marketi A101, düzenli olarak gelen ürünleri için A101 Aktüel adında bir katalog paylaşıyor. A101 Aktüel’in 9 Mart 2023 tarihli kataloğunda, bu kez elektrikli otomobil yer aldı.
Daha önce tekne satmıştı
Geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne çok konuşulmuştu.
Şimdi de elektrikli otomobil satacak
Market şimdi de elektrikli otomobil satacak. A101 Aktüel 9 Mart 2023 kataloğunda yer alan ilana göre; Volta markasının EV1 elektrikli modelini 119 bin 990 TL'ye satışa çıktı.
Volta EV1 elektrikli otomobil özellikleri
Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç
Azami Hız: 45 KM/H
Motor Gücü: 2.0 KW
Motor Torku: 4.5 NM
Boyutlar
Uzunluk: 2300 MM
Genişlik: 1090 MM
Yükseklik: 1645 MM
Kütle: 415 KG
Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG
Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA
Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH
Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A
Şarj Süresi: 7-8 H
Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR
Enerji Tüketimi: 68 WH/KM
Menzil: 63 KM
Fren Sistemi
Ön: DİSK
Arka: DİSK
Tekerlekler
Ön: 125/65-12
Arka: 125/65-12
Oturma Konumu Sayısı: 2
Euro Seviyesi: Euro 5
Özellikler
Şehir içi kolay kullanım
Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama
Led ön farlar
Elektrikli yan camlar
Açılabilir sunroof ve arka cam
4.7” renkli tft gösterge paneli
Bluetoothlu müzik çalar
İki hoparlörlü ses sistemi
Usb port ile şarj imkanı
Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Ön/arka disk hidrolik fren sistemi
Ön cam silecek yıkayıcı sistemi
Isıtma/buğu giderme sistemi
Ön/arka emniyet kemeri
Viraj denge çubuğu
Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi
Dört tekerlekten bağımsız amortisör