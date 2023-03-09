A101 9 Mart 2023 Aktüel Kataloğu: A101 şimdi de elektrikli otomobil satacak

Alışveriş marketi A101, düzenli olarak gelen ürünleri için A101 Aktüel adında bir katalog paylaşıyor. A101 Aktüel’in 9 Mart 2023 tarihli kataloğunda, bu kez elektrikli otomobil yer aldı.

Daha önce tekne satmıştı

Geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne çok konuşulmuştu.

Şimdi de elektrikli otomobil satacak

Market şimdi de elektrikli otomobil satacak. A101 Aktüel 9 Mart 2023 kataloğunda yer alan ilana göre; Volta markasının EV1 elektrikli modelini 119 bin 990 TL'ye satışa çıktı.

Volta EV1 elektrikli otomobil özellikleri

Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

Azami Hız: 45 KM/H

Motor Gücü: 2.0 KW

Motor Torku: 4.5 NM

Boyutlar

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG

Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%

Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA

Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH

Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A

Şarj Süresi: 7-8 H

Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR

Enerji Tüketimi: 68 WH/KM

Menzil: 63 KM

Fren Sistemi

Ön: DİSK

Arka: DİSK

Tekerlekler

Ön: 125/65-12

Arka: 125/65-12

Oturma Konumu Sayısı: 2

Euro Seviyesi: Euro 5

Özellikler

Şehir içi kolay kullanım

Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

Led ön farlar

Elektrikli yan camlar

Açılabilir sunroof ve arka cam

4.7” renkli tft gösterge paneli

Bluetoothlu müzik çalar

İki hoparlörlü ses sistemi

Usb port ile şarj imkanı

Ayarlanabilir sürücü koltuğu

Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

Ön cam silecek yıkayıcı sistemi

Isıtma/buğu giderme sistemi

Ön/arka emniyet kemeri

Viraj denge çubuğu

Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

Dört tekerlekten bağımsız amortisör