A101, satın alma işlerini PeraPole ile dijitalleştiriyor

PeraPole'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde ve her ilçesinde bulunan marketleriyle perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, anlaşma kapsamında satınalma süreçlerini PeraPole üzerinden gerçekleştirilecek.

Şirketlere alırken kazandırma anlayışıyla 2018'den beri hizmetlerini geliştirerek sürdüren PeraPole uygulaması, A101'in alımlarını kolaylaştırıp hızlandıracak ve şirketin yeni ürün ve tedarikçilere erişiminin yolunu açacak.

1200'den fazla ürün çeşidini müşterilerine ulaştıran A101, PeraPole işbirliği sayesinde bu alanda çok daha yüksek seviyelere çıkmayı hedefliyor.

PeraPole 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Perakende Günleri etkinliğinde sektörle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'deki en büyük iş dünyası organizasyonlarından biri olarak 2001 yılından bu yana düzenlenmekte olan Perakende Günleri'nde ulusal ve uluslararası perakende şirketleriyle bir araya gelerek uygulamasını tanıtmayı planlayan PeraPole, tüm katılımcıları standına bekliyor.

"Gelecek yılın sonunda 30 ülkede olmayı planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PeraPole Üst Yöneticisi (CEO) M. Alphan Namlı, A101 gibi önde gelen bir market zincirinin platformlarına katılması hem PeraPole hem de A101 için önemli bir stratejik iş birliği anlamına geldiğini ve büyük bir sinerji yarattığını ifade etti.

Perakende sektörünün satın alma işlerinin dijitalleştirilmesi yönünde büyük adımlar attıklarını ve bu doğrultuda yaptıkları diğer anlaşmaların da yakında açıklanacağını belirten Namlı, "Çok önemli sözleşmeler yaptık ve şu an itibarıyla çok değerli müşterilerimizle yolumuza devam ediyoruz. Son olarak Türkiye'nin en büyük market zinciri olan A101 ile anlaştık. Türkiye genelinde 13 bini aşkın mağazası bulunan A101, tüm satın alma sürecini PeraPole platformuna taşıyor." ifadelerini kullandı.

Namlı, yazılım geliştirme çalışmalarının da hızla devam ettiğini aktararak, "PeraPole teknik ekibi tarafından A101 için özel geliştirilerek veri koruması amacıyla on-premise sistem üzerinde kurulan yazılımın A101'in talebi üzerine uluslararası kuruluşlarca yapılan güvenlik sızma testlerinden başarıyla geçti." açıklamasında bulundu.

RoyalCert'in 40 ülkede faaliyet gösterdiğini kaydeden Namlı, İtalya'dan Güney Kore'ye kadar uzanan tüm bu ülkelerde PeraPole adına da ciddi bir müşteri potansiyellerinin bulunduğunu bildirdi.

Namlı, yıl sonuna kadar yurt dışına ilk olarak Bahreyn üzerinden açılmayı hedeflediklerini kaydederek, "Daha sonra sırada Almanya var. Yıl sonuna kadar 4-5 ülkede, gelecek yılın sonunda 30 ülkede olmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Namlı, e-satın alma süreciyle şirketlere hız ve maliyet avantajı sunduklarını aktararak, "Bir tane ürün için de bin tane ürün için de teklif girilebiliyor, teknolojik cihazlardan tıbbi malzemelere kadar ihtiyaç duyulabilecek her şeyin dijital ortamda ve geleneksel satın alma süreçlerine göre çok daha kısa sürede, şeffaf yöntemlerle ve doğru fiyatlarla alma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

PeraPole sayesinde Türkiye'nin gelecek yıllarda ihracatta yeni alıcılara ulaşabileceğini vurgulayan Namlı, "Özellikle koronavirüs zamanında, ABD ve Avrupalı şirketler çok ciddi tedarikçi arayışına girdi. O süreci biz iyi değerlendirmedik. Ancak bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin ihracatına ciddi katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.