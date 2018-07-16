ABD’li Enterprise, Türkiye’ye 1 milyar TL yatırım yapacak

16 Temmuz 2018

Aysel YÜCEL

Dünya çapında 95 ülkede 2 milyon araçla kiralama sektörünün devlerinden ABD’li Enterprise, Türkiye’de 5 yılda 3 kat büyüme hedefliyor. Şirket, THY ile önemli bir işbirliğine de imza attı. Enterprise Global Yönetim Kurulu Başkanı Andrew C. Taylor, ABD’de 1, Avrupa’da ise 2. sırada olan Enterprise için Türkiye pazarının çok önemli olduğunu vurguladı. Andrew C. Taylor, “Türkiye’yi çok önemli ve çekici bir pazar olarak görüyoruz. THY ile yürüttüğümüz işbirliği de bunu destekliyor. Burada olmaktan ve THY ile ortaklığımızdan dolayı çok memnunuz” diye konuştu.

50 olan ofis sayısını üçe katlayacak

Enterprise, Türkiye’deki ilk faaliyetlerine 2014’ün Temmuz ayında başladı. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Gürbaşlar’ın Türkiye’deki gücü ve kredibilitesi Enterprise markası ile birleşince çok güçlü bir formül oraya çıktı” dedi. Sadece 2018’de Türkiye’de 1 milyar TL yatırım yapacaklarını açıklayan Tangün, “Şu anda Türkiye’de 10 bine yakın araç ile hizmet veriyoruz. Bu rakamı 5 yılda 3 kat artırarak 30 bine çıkaracağız. Bahsettiğimiz 1 milyar TL’lik yatırımın büyük bir kısmını araç yatırımı olarak gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında ofislerimizi de büyüteceğiz. Öte yandan 3. Havalimanı için de planlarımızı yaptık. 3. Havalimanı içerisinde kiralama yapmayı hedefliyoruz. Şu anda ülkemizdeki havayolu trafiğinin yüzde 93’ünü kapsayacak şekilde ofislerimiz hizmet veriyor. Türkiye’deki planlarımız çerçevesinde önümüzdeki 3 yılda mevcut 50 olan ofis sayısını 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle şehir içerisinde penetrasyonumuz da aynı şekilde artıracağız” diye konuştu.

“Ciroyu 3.5 milyar TL’ye çıkaracağız”

Türkiye’deki günlük araç kiralama sektörünün yılda yaklaşık yüzde 10-15 büyüdüğünü hatırlatan Tangün, ”Önümüzdeki dönemlerde bunun artmasını bekliyoruz. Biz ise sektörün çok üzerinde büyüyoruz. Bu yıl yüzde 40-50’lik büyüme bekliyoruz. 2017 yılını 500 milyon TL ciro ile kapattık” dedi. Şirketin filosundaki araç sayısı ise 10 bin adede yaklaştı. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde filonun 30 bin araca çıkarılması, cironun da 3.5 milyar TL’ye yükseltmesi hedefleniyor. Tangün, ”Bu noktada THY ile yürüttüğümüz işbirliği çok önemli. Bu, Türkiye’deki en büyük işbirliği diyebiliriz. Ayrıca Türk Telekom, Anadolujet, Miles&Smiles ve diğer taraftan çeşitli bankalarla yürüttüğümüz işbirliklerimiz de var” diye konuştu.

“Turizmde ciddi bir canlanma var”

Türkiye’nin en büyük üst segment araç, SUV ve hibrit filosuna sahip olduklarını vurgulayan Tangün, “Bu alandaki yatırımlarımız devam ediyor. İşlerimiz için turizm sektörü oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu yıl da turizmde canlanma var. Kendi rezervasyonlarımız da bunu net olarak görüyoruz. Geçen yıl ile karşılaştırdığımızda hem rezervasyon hem de araç kiralama rakamlarında ciddi bir artış var” ifadelerini kullandı.

THY İle 3 yıllık küresel anlaşma yaptı

Türk Hava Yolları ( THY) ile 3 yıllık bir anlaşma yapan şirket, işbirliğinin 1. yılını tamamladı. Anlaşma kapsamında THY’nin bütün kanallarından Enterprise’ın 3 markası Enterprise, Alamo ve National’ın araç kiralama hizmetleri veriliyor. THY ile olan ilişki sadece Türkiye’de değil globali de kapsıyor. İşbirliği kapsamında THY’nin uçtuğu her yerde, Enterprise ofislerinden araç kiralanabiliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Enterprise’in yarışta gösterdikleri mücadeleden ve bu işi almalarından dolayı çok memnunuz. Geçtiğimiz yıl başladığımız ve küresel çapta ilerlediğimiz anlaşma Türk Hava Yolları’nın menfaati açısından da yolcularımıza sunacağımız hizmet kalitesi açısından da çok önemli bir işbirliği. Şu an bir yaz sezonu geçiriyoruz. İlk yarı muhteşem geçti. Rekorları gördünüz. Yapabileceğimiz ne varsa uçaklarımızı koşturuyoruz. Son olarak Bodrum-Londra direkt uçuşumuz da başladı” dedi.



