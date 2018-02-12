ABD’nin Türkiye yatırımları gözle görülür şekilde yavaşladı

12 Şubat 2018

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye ve ABD ilişkileri kritik bir süreçten geçerken, iş dünyası 'yatırımlar perspektifinde' bu dönemi en hasarsız biçimde geçirebilmek için çalışıyor.

Türk Amerikan İş adamları Derneği (TABA AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, son dönemde ABD’li şirketlerin Türkiye yatırımlarının gözle görülür şekilde yavaşladığını söyledi. Ancak ABD, iş yapmaya gelen Türk şirketlerine bugünlerde ‘Trump’ın yatırım çekme stratejisi’ paralelinde belki eskisinden de büyük bir dostluk gösteriyor.

TABA’nın ABD’de Gebze OSB benzeri bir Türk Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarına start vermesi bu ilgiyi vurguluyor. Borusan Mannesman’ın cuma günü Teksas’ta 173 milyon dolarlık bir hat boru ihalesini kazandığını açıklaması da...

“Büyük fırsatlar var”

Amerikan Türk Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kibar Holding CEO’su Tamer Saka ‘ilişkilerde bugünkü durumun geçici olduğunu’ vurgularken ülkedeki yatırımları artırmak istediklerini, Utah’daki TSI montaj hattının ABD merkezli bir küresel şirket olan Boeing’e halen başarıyla hizmet verdiğini söyledi. Amerikan Türk Konseyi Başkan Yardımcısı Saka, sürece ilişkin sorumuza, “Bu kritik dönemde, her iki ülke arasındaki ticari işbirliklerinin etkinlenmemesi adına çaba sarfedildiğini söyleyebilirim. ABD ile Türkiye arasındaki bağları kuvvetlendirmek için ticari işbirliğinin arttırılması kritik önem taşıyor” yanıtını verdi.

“Bugünkü ortamı göz önüne alarak yatırımını askıya alanlar, emin olsunlar ki 5-10 yıl sonra sıkıntı çekecekler” ifadesini kullanan Saka, Kibar Holding olarak ülkede yatırımlarını artırmaya devam ettiklerini Assan Alüminyum’un ABD’de üretim için çalışmalar yaptığını açıkladı. Saka şöyle devam etti: “Türk- ABD ilişkilerinde bu ve buna benzer durumlarla daha öncede karşılaşıldı. Her 2 ülke temsilcileri, bu durumun çok uzun sürmeyeceğini, karşılıklı görüşmeler sonucunda güçlü ilişkilerin uzun yıllar artarak devam edeceği konusunda hemfikir. ABD-Türkiye ilişkilerinin politik, askeri ve ticari üç temel direğinin her zamankinden daha güçlü ve istikrarlı olmasını sağlamak için birlikte ortak bir zemin oluşturulması gerekiyor. Büyük fırsatlar var. Bu yolda ilerlemek için doğru becerilere ve en iyi platformlara sahibiz."

Hedef 50 milyar dolar

Türk Amerikan İş adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye’de yatırımı olan ABD’li şirketlerin faaliyetini yavaşlatmadığını ancak ülkeye yeni girecek yatırımlarda gözle görülür bir yavaşlama olduğunu söyledi. Akat, dernek olarak ABD’de bir OSB kurmak istediklerini, bunun için Gebze OSB’yi örnek aldıklarını belirterek şöyle devam etti: “Gebze OSB’nin modelini alıp, tüm Türkiye’deki OSB’lerdeki fabrikalardan ön talep toplayacağız. Amerika’da yatırım yapmak isteyen, depolama ya da üretim yapmak isteyen tüm firmalaramıza bir OSB çatısı altında birleştirmek istiyoruz. 3 eyaletle görüşmeler sürdürüyoruz. Hedefimiz ön talepte 100 firmaya ulaşmak ve 2023 olmadan Amerika’da imalat yapıp oradaki pazarda en az 50 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşmak."

Türkiye’de 85 milyar dolar yatırımları var

TABA AmCham Başkanı Ali Osman Akat, Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığından aldıkları verilere göre ABD merkezli firmaların Türkiye’de yaklaşık 85 milyar dolar yatırımı olduğunu söyledi. Akat, Türkiye merkezli firmaların ABD’deki yatırımının ise 20 milyar dolar seviyesine geldiğini hesapladıklarını anlattı.