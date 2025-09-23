ABD’ye yün ve keçe halılarla ‘Koza’ dokuyor
Gaziantep, dünya halı üretiminin üçte ikisini karşılıyor. ABD’de suya ve güneşe dayanıklı halılarla Wallmart’a girdiklerini söyleyen Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, ABD tarifesi sonrası Hindistan’dan başlayan yün ve keçe halılara sipariş aldıklarını, şu anda 2026 yaz sezonunu hazırladıklarını bildirdi.
Hamide HANGÜL
Dünya halı üretiminin yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiren Gaziantep, bugün yaklaşık 1.500 tezgah ve 200 firmayla, bir dönem makine halısı ithal ettiği Belçika’yı geçti. Gaziantep’ten yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren Koza Halı, suya ve güneşe dayanıklı halılarla Amerikan perakende devi Wallmart’a girerken, ayrıca ABD’nin yüzde 55 vergi tarifesiyle Hindistan’dan boşalan yün ve keçe halılarla da pazarda büyüyor. Gaziantep’te halı sektörünü ve firmanın hedeflerini Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, fabrika ziyareti sırasında anlattı.
Üretimin yüzde 60’ı ihracat
Üretimlerinin yaklaşık yüzde 40’ının iç piyasaya, yüzde 60’ının da ihraç ettiklerini söyleyen Cingisiz, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 50’sinin Amerika, geri kalanın da Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerine, Ortadoğu, Suudi Arabistan, Uzak Doğu’da Çin ve Malezya'ya olduğunu söyledi. Ülkeye döviz kazandırdıklarını ve ihracatlarının 25-28 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Cingisiz, “Bu yıl iştihamız Kuzey Avrupa ülkeleri. Biraz Orta Doğu ve Güney Amerika’ya iştahlıyız. Çalıştığımız 25-30 ülke var, ancak bazı dönemler 40-45 ülkeye çıktığımız da oluyor” diye konuştu.
“ABD’ye yün, keçe halı üretmeye başladık”
ABD’nin gümrük tarifelerine değinen Cingisiz, bu pazarda önemli rakiplerinin Hindistan olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Ancak 1-1,5 ay önce Hindistan’a yüzde 55 vergi getirildi. Bu da bizim için bir avantaj sağladı. Onların kendisine has ürettiği bazı el halısı, el dokuması ürün grupları var, yün, keçe gibi. Şimdi onlara muadil ürünler yapıyoruz Amerika için. Oradaki müşterilerin istekleri oluyor, ona göre ürün geliştiriyoruz. Firmamız içinde bir Ar-Ge bölümümüz var.”
“Walmart’ın, Sam’s Club’ın tedarikçisiyiz”
ABD’de 3-4 farklı pazar olduğuna işaret eden Cingisiz, bu pazarları şöyle özetledi: “Bunlardan biri online ve en güçlü oldukları taraflardan biri. Bir de büyük zincir mağazaları var. Walmart, Sam’s Club, Home Depot gibi. Biz onların onaylı tedarikçisiyiz. Bunlardan her birinin 1.000-2.000 mağazaları var. Bizim bir de outdoor diye tanımladığımız ürün grupları var. Orada çok güçlüyüz. Bunlar, hem güneşe, hem suya dayanıklı ürünler. Dünyada sayılı üreticilerden bir tanesiyiz.”
“2026 yaz sezonu ürünlerini hazırlıyoruz”
ABD pazarının ilerlediğini dile getiren Cingisiz, “Şu anda 2026 yılı yaz döneminde satılacak ürünleri üretiyoruz. Çünkü uzak bir ülke, stoklanması ve sezona hazırlık zaman alıyor. Hindistan grubu ürünlerde de orta vadede önemli talep alacağımızı düşünüyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız da bu yönde” açıklamasında ulundu.
“Belçika’yı tezgahta geçtik, dünya üretiminin yüzde 65’ini karşılıyoruz”
Gaziantep’in toplam parça halı ihracatının 2.6 milyar dolar olduğuna işaret eden İbrahim Cingisiz, “Metrekare başına fiyatı da 4,5-5 dolarlarda seyrediyor” dedi. Dünya halı pazarı büyüklüğünün de 50 milyar dolar olduğuna işaret eden İbrahim Cingisiz, “Gaziantep, parça halıda dünya üretiminin yüzde 65’ini karşılıyor” dedi. Gaziantep’in yaklaşık 1.500 tezgâh ve 200 halı firmasına sahip olduğunu söyleyen Cingisiz, “Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tezgahın olduğu başka bir şehir yoktur. 2000’li yılların başında Belçika’dan makine halısı alımları başladı. Teknolojisi 5-6 yıllık olmasına rağmen ikinci el makinelerini bize sattılar. Makine ithalatıyla herkes bu işe yöneldi. Zaten dünyada iki büyük halı makinesi üreticisi var. Onlar da Almanya ve Belçika. Belçika’dan makineler Gaziantep’in önünü açtı ve ihracat başladı. Önce yakın pazarlar Türki Cumhuriyetler, Rusya, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan gibi ülkelere ihracat yapıldı.”
“Halıcılık Gaziantep’in bel kemiği”
Kendilerinin sadece halı ürettiğini, iplik üretmediğini söyleyen Cingisiz, “Halıcılık, Gaziantep’in bel kemiği. Beş organize sanayide çalışan 250 bin kişinin 130 bini halı ve iplikte çalışıyor. Biz de ipliğin yüzde 90’ını Gaziantep’ten alıyoruz” diye konuştu. Çalışan sayısının da 750 kişi olduğunu söyleyen Cingisiz, yeni koleksiyonların eklenmesiyle sayının 1.000’e çıkacağını açıkladı.
Mısır bizimle baş edemez
Cingisiz, tekstil sektörünün aksine halı sektöründe Mısır’a göç olmadığını söyledi. Cingisiz, “Bugün Mısır da Türki Cumhuriyetleri de bizimle baş edebilecek seviyede değil. Aynı makineleri, aynı hammaddeleri kullansalar sonuçta bir know-how var. Burada oturmuş bir ihracat yapısı var. Avrupa’ya çok yakınız” dedi. Cingisiz enerji maliyetlerinin yüzde 13-14’lerden yüzde 24-25’lere ulaştığını ancak bunu kontrol edilebilecek seviyede olduğunu kaydetti.
Calvin Kline’a 17 koleksiyon için 500 milyon TL yatırım
Calvin Klein’ın marka kullanım hakkını aldıklarını açıklayan İbrahim Cingisiz, şu bilgileri paylaştı: “ABD’de 7-8 koleksiyonla dönüyordu. Biz 17 koleksiyonda 155 desen geliştirdik. Bu 17 koleksiyonun dokunması için yatırımımız 500 milyon TL’yi geçti. Şu anda ona ek 3-4 koleksiyon daha ek yapıyoruz. Koleksiyonlarımız ABD’de de kullanılıyor. Calvin Klein, Almanya’da bir firmayla çalışıyordu. Şu an Almanya’daki firma da bize döndü, bizden alıyor. Sadece Türkiye değil, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Kuveyt için de aldık.”