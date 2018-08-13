Aden Metal, radarına Rusya'yı aldı

13 Ağustos 2018

BATUR İLHAN

Antalya - Aden Metal Yapı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Heyecan, Aden Metal’in ağırlıklı olarak yakın bölgesel coğrafyada gelişmekte olan, petrol ve doğal enerji kaynakları yüksek olan ve inşaat yatırımlarının ivme kazandığı ülkelerde faaliyet göstermekte olduğunu, bir çok nitelikli projede referanslı mimari ve uygulamacı şirket olarak yer aldıklarını belirterek, ana pazarlarının Rusya Federasyonu, BDT ülkeleriyle ve MENA Bölgesi olduğunu açıkladı.

Şirketin Kazakistan- Astana ve Irak - Erbil’ de şubeleri bulunduğunu ifade eden Abdullah Heyecan, Aden Metal’in diğer bir faaliyet kolunun da turizm sektörü olduğunu söylerek, Bodrum Torba Mevkii’nde 16 dönüm denize sıfır, 183 delüks oda ve 4 lüks villa “Thor Luxury Boutique Hotel” isimli tesisleriyle turizm sektöründe de lüks segment konaklama tesisi sahibi olduklarını belirtti. İstanbul Grand Airport projesinde, nitelikli proje paydaşı olarak yer almanın haklı gurunu taşıdıklarını belirten Heyecan, Aden Metal’in uzun yıllara dayanan ulusal ve uluslararası tecrübesini var gücüyle bu projeye yansıttığının da altını çizdi.

Gelecek stratejisi kurumsallaşma ve dijitalleşme üzerine

Şirketin gelecek stratejisinin kurumsallaşma ve dijitalleşme üzerine kurgulandığını, 4.0 Endüstri’de ise insan kaynakları transformasyonu ve robotik uygulamaların yakından takip edilmekte olduğunu, geçiş stratejisini de bu parametrelerin oluşturduğunu kaydeden Aden Metal Yönetim Kurulu Danışmanı Feti Kuyucu, üretimde inovatif ve robotik uygulamaları önümüzdeki 5 yıl içinde üretim hatlarına taşımayı stratejik öncelik edindiklerini belirtti. Feti Kuyucu, Aden Metal’in bu stratejiyle sektörde ayrışmayı hedeflediğini, 2019 ve yakın gelecekte faaliyetlere ulusal ve uluslararası tüm yakın pazarlarda, yenilikçi, özgün ve yüksek mühendislik kalitesi anlayışı prensibimizden ödün vermeden devam etmek ana hedefleri olduğunu aktardı.

Kuyucu, Aden Metal’in son yıllarda uluslararası pazarda yaklaşık olarak 200 milyon dolarlık taahhüt işleri gerçekleştirdiğini, yeni yapılanmalayla rekabet gücünü sürdürülebilir geleceğe taşıyan, inşaat sektörünün önemli bir paydaşı olarak, sektörün dış kabuk üretim ve uygulama ihtiyaçlarında tercih edilen ve daha etkin cevap verebilen bir şirket olmayı hedeflediğini söyledi.