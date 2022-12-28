Adularya Termik Santrali 3.3 milyar TL’ye satıldı

TMSF açıklamasına göre, sonuç alınamayan 3 ihalenin ardından 5 Temmuz 2022’de 1 milyar 715 milyon 500 bin Türk lirası muhammen bedelle çıkılan son ihalede, en yüksek teklifi KDV dahil 3 milyar 305 milyon 309 bin 112 lira 34 kuruş ile Doruk Madencilik verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu’nun verdiği olumlu görüşlerin ardından TMSF Fon Kurulu tarafından da nihai onay verilmesiyle devir işlemleri 9 Aralık 2022’de tamamlandı. Söz konusu satış işlemi ile birlikte santralin finansmanını yapmış olan Çekya Export Bankası’nın alacağı da çözümlenmiş oldu. Halihazırda 704 personelin çalıştığı ve yerli linyit kullanan termik santral, 2016 yılında devreye alınmasına rağmen teknik ve mali sorunlar nedeniyle enerji üretimine başlayamamıştı. Bu devirle birlikte termik santral (iki adet 145 megavatlık olmak üzere), toplam 290 megavatlık kapasitesiyle ülke ekonomisine katkı vermeye başlayacak.