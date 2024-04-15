AgaKulche Shop’la dünyanın en popüler kıymetli madenleri kuyumcuyla buluşacak

Dünyanın en kıymetli madenleri, AgaKulche Shop sayesinde kuyumcularda görücüye çıkıyor. Kıymetli madenler sektöründe faaliyet gösteren AgaKulche’nin kuyumculara yönelik geliştirdiği AgaKulche Shop projesi ile Türkiye’deki kuyumcular dünyanın en değerli yatırım, lüks yatırım ve koleksiyon ürünlerini kendi mağazalarında satmaya başlayacak.

Bir AgaOne markası olan AgaKulche, yabancı ülke darphanelerinin lüks yatırım ürünlerini ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyon ürünlerini Türkiye’ye getiriyor. Marka ayrıca dünyanın en önemli ve en büyük rafinerilerinin ürettiği birikim ve yatırım ürünleri grubunu da Türkiye piyasasına sunma ayrıcalığına sahip. Kıymetli madenler sektöründe faaliyet gösteren güçlü bir marka olan AgaKulche’nin gram altınları ise grup bünyesindeki Aleks Metal Rafineri tarafından üretiliyor.

İşbirliği ile kuyumcular fark yaratacak

Markanın geliştirdiği AgaKulche Shop konsepti ile tüm bu ayrıcalıklar, Türkiye’deki kuyumcuların hizmetine sunuluyor. Kuyumcuların AgaKulche’nin dünyanın en önemli darphane ve rafinerilerinden getirdiği bu ürünleri satabilmesi için AgaKulche Shop konsepti ile satış yapma yetkisini sahip olması gerekiyor. Bunun için de AgaKulche ile kuyumcular arasında satış-yetki sözleşmesi imzalanıyor.

AgaKulche’nin Shop konseptine kuyumculardan yoğun talep geliyor. Bu iş birliği ile kuyumcu dış cepheden görülebilecek şekilde (tabela, kolon, vitrin camı, kapı v.b.) çıkartma/sticker gibi ürünlerle AgaKulche Shop satış noktası olduğunu tüketiciye ilan edecek. Sözleşmeye bağlı, kuyumcu ile yıllık kota hedeflerine bağlı olarak promosyonlar, bölgesel kampanyalar ve tanıtım çalışmaları da uygulanacak. Böylece AgaKulche Shop konseptini kabul eden kuyumcular bir yandan kendilerini olumlu anlamda diğer kuyumculardan ayrıştırırken bir yandan da başka yerde bulunmayan önemli koleksiyonları müşterilerine sunma ayrıcalığına sahip olacak.

İşte AgaKulche Shop’larda satışa sunulan ürünler

AgaKulche Shop’larda satışa sunulacak ürünlerin bazıları 17 Nisan’da başlayacak ve 20 Nisan’a kadar sürecek İstanbul Jewelry Show’da da sergilenecek. Söz konusu ürünler 2’nci Hall’de 2N10 numaralı AgaKulche standında yer alacak.

AgaKulche Shop’larda ise Birikim Ürünleri grubunda yer alan 1 gram ile 100 grama kadar olan paketli gram altınlar, 50 ve 100 gram paketli gümüş ürünler; Yatırım Ürünleri grubunda yer alan 100 gramdan 1kiloya kadar altın külçeler ve 250 gram, 500 gram ve 1 kiloluk gümüş külçe ve özel paketli granüller; Lüks yatırım Ürünleri grubunda yer alan yabancı darphanelerin altın ve gümüş sikke ürünleri; Koleksiyon Ürünleri grubunda yer alan yerli ve yabancı darphanelerin sınırlı sayıda ürettiği koleksiyon ürünleri; Yatırımlık-Hediyelik Ürünler grubunda yer alan AgaKulche’nin ürettiği ve yine yabancı darphanelerden alınan fiyatı uygun gümüş sikkeler ile sarrafiye ürünler satışa sunuluyor.