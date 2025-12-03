Airbus’tan revizyon: Teslimat hedefi 790’a indi
Airbus, A320 ailesi uçaklarının gövde panellerinde tedarikçiden kaynaklanan bir kalite sorununun tespit edilmesi üzerine 2025 yılı ticari uçak teslimat hedefini aşağı yönlü revize etti.
A320 ailesi uçaklarda tedarikçiden kaynaklanan kalite sorunu, Airbus’ın 2025 ticari uçak teslimat hedefini yaklaşık 30 adet aşağı çekmesine neden oldu.
Şirket, daha önce bu yıl için yaklaşık 820 uçak teslimatı öngörürken, bu hedefi yaklaşık 790 adede çekti.
Kalite probleminin bazı üretim süreçlerinde gecikmeye yol açtığı belirtilirken, sorunla ilgili çözüm çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Kaynak: ForInvest