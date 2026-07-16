AJet: Zamanında kalkış performansı yüzde 87,8'e yükseldi

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AJet, haziranda gerçekleşen zamanında kalkış ve varış performansının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu açıkladı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AJet olarak Haziran 2026'da, zamanında kalkış performansımızı yüzde 87,8'e, zamanında varış performansımızı ise yüzde 88,1'e çıkarmayı başardık" ifadesi kullanıldı.

Bu ortalamanın Avrupa havacılığının üzerinde bir başarı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Hava trafiğinin arttığı haziran ayını yüksek performansla tamamladık. Günlük ortalama 550 seferle yürüttüğümüz yaz operasyonumuza Eurocontrol bölgesinin çok üzerinde bir performansla devam ediyoruz" bilgisi verildi.