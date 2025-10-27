AJet’in Irak uçuş ağı genişliyor: 3 kent daha listeye eklendi

AJet, Ankara ve İstanbul çıkışlı yeni hatlarla Irak’a uçuş ağını genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Ankara'dan Irak’ın önemli kentlerinden Erbil'e ilk seferini 27 Ekim'de icra etti. Seferler, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenmeye devam ediyor.

Şirket, kasım ve aralık ayının başında bu ülkenin 3 önemli kentine daha Ankara ve İstanbul’dan direkt seferleri başlatma kararı aldı.

Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden Bağdat’a, İstanbul’dan seferleri bulunan şirket, Ankara’dan da 3 Kasım'da ilk direkt uçuşunu yapmaya hazırlanıyor.

Bu seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edilmesi planlanıyor.

İstanbul’dan Süleymaniye'ye 2 Aralık'ta başlatılacak seferler salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün düzenlenecek.

Bunun yanı sıra İstanbul’dan Irak’ın ikinci büyük kenti Basra’ya 5 Aralık'ta sefer başlatacak şirket uçuşlarını salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün yapacak.