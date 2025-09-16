AJet’ten 41 noktada yurt içi uçuşlara indirimli bilet

AJet, yurt içi seferlerde özel bir indirim kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde, belirlenen tarih aralığında yapılacak seyahatlerde ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya ise yüzde 35 indirim uygulanacak.

Türkiye’de 41 noktaya uçuş yapan AJet’in kampanyası, 1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın üç günü, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Ayrıca kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 50 indirim imkânı sunulacak.

İndirimli biletler, 16 Eylül 2025 saat 12:00’den 18 Eylül 2025 saat 23:59’a kadar, yalnızca AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak.