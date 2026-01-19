Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: “Kadın girişimcilerin potansiyeli güçleniyor”

Akbank, Mastercard Center for Inclusi­ve Growth tarafından yönetilen Mastercard Impact Fund (MIF) kapsamında, As­ya Kalkınma Bankası (ADB) ile gerçekleştirilen ortak ya­tırım aracılığıyla destek te­min etti. MIF’in desteğinin, kadın girişimciler tarafın­dan kurulan KOBİ’lerin Ak­bank Dönüşüm Akademisi’n­ce rekabet gücünü ve ihracata hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen eğitimler için kul­lanılacağı belirtildi. İş birli­ğine ilişkin imza töreni, Ak­bank Genel Müdürü Kaan Gür ile Mastercard Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyü­meden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman’ın katılımıyla Ak­bank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Kapsayıcı bankacılık gibi önemli bir konuda Master­card Impact Fund’ın Türki­ye’deki ilk özel sektör ortağı olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Akbank Genel Mü­dürü Kaan Gür, “Kısa bir sü­re önce ADB’den sağladığımız 100 milyon ABD doları tuta­rındaki finansman ve Master­card Impact Fund’ın bu deste­ği sayesinde, kadın KOBİ’lere hem finansal hem de finansal olmayan çözümleri sunmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliğini, kadın girişimcilerin potansi­yelini güçlendiren, sürdürü­lebilir bir etki yaratan ve ülke ekonomisine kalıcı değer ka­tan önemli bir adım olarak gö­rüyoruz” dedi.

Mastercard Başkan Yar­dımcısı ve Stratejik Büyü­meden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman da Türkiye’nin, di­jital ve ekonomik açıdan ye­ni fırsatların eşiğinde bulun­duğuna dikkati çekti. Hunts­man, güçlü yerel ortaklıklar aracılığıyla ülkenin öncelikle­rini desteklemeye kararlı ol­duklarının altını çizerek, şun­ları kaydetti: “Akbank ve Asya Kalkınma Bankası ile gerçek­leştirdiğimiz bu işbirliği, özel­likle kadınlara ait işletmeler başta olmak üzere küçük iş­letmelerin sermayeye erişi­mini genişleterek girişimcile­rin ülke genelinde büyüme ve dayanıklılık yaratmasına kat­kı sağlıyor. Küresel uzmanlı­ğımızı yerel önceliklerle güç­lü bir örtüşme sağlayacak şe­kilde buluşturarak, Türkiye ekonomisi ve toplumu için inovasyonu, finansal sağlığı ve sürdürülebilir ilerlemeyi destekliyoruz.”

“Boost The Future”da 7. dönem tamamlandı

Akbank ve Endeavor Tür­kiye işbirliğiyle hayata geçi­rilen Boost The Future Gi­rişim Hızlandırma Progra­mı’nın 7. dönemi, Demo Day etkinliğiyle sona erdi. Progra­ma seçilen 8 teknoloji girişi­mi, 3 ay süren yoğun mentör­lük, atölye çalışmaları ve ku­rucu forumlarının ardından düzenlenen Demo Day’de, iş modelleri ve ölçeklenme he­deflerini yatırımcı ve ekosis­tem temsilcileriyle paylaştı. Etkinlikte, Beeasist, Datab­last, HaloScape, HrPanda, Marqby, Novus, Skymod Tek­noloji ve Viseur AI girişimleri sunum yaptı. Girişimler, ya­pay zeka, veri analitiği, sağlık teknolojileri, insan kaynakla­rı ve hukuk teknolojileri gibi alanlarda geliştirdikleri çö­zümlerle öne çıktı. Ortalama şirket yaşı 2, ortalama kuru­cu yaşı 35 olan 7. dönem giri­şimleri, bugüne kadar toplam 4,7 milyon dolar yatırım top­lamayı başardı.

“Girişimciler desteklemek toplumu güçlendiriyor”

Akbank Dijital Çözüm­ler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Gü­ven, banka olarak girişimcile­ri desteklemeyi toplumun ve ekonominin geleceğini güç­lendiren bir sorumluluk ola­rak gördüklerini belirterek, “7 yıldır bu programla bugünün ihtiyaçlarına yanıt verirken yarının iş yapış biçimlerini de şekillendirecek girişimle­ri destekliyoruz. Girişimcile­rin doğru mentörlük, güçlü bir ağ ve güvenilir iş ortaklarıy­la buluşmasının, fikirleri sür­dürülebilir, ölçeklenebilir iş modellerine dönüştürdüğüne inanıyoruz. Bu doğrultuda gi­rişimcilerin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurt­tepeli de startup dünyasın­da değerin yalnızca bugünün gerçekleriyle değil, geleceğe duyulan inançla şekillendi­ğini belirtti. Kurttepeli, prog­ramın ekiplerin uzun vadeli uyumu, sürdürülebilir bir fi­nansal model ve global düşün­me refleksi alanlarında giri­şimcilere güç kazandıran, on­ları yalnızca büyümeye değil, doğru şekilde ölçeklenmeye hazırlayan bir program oldu­ğunu kaydetti.

Programdan bugüne kadar 82 girişim mezun oldu

Bugüne kadar 82 girişimin mezun olduğu program kapsamında, 160 saatin üzerinde atölye ve 220 saati aşkın mentörlük desteği sağlandı. Program mezunlarından Eachlabs, toplamda 1,8 milyon dolar yatırım alırken, son bir yılda 23 kat ciro büyümesine erişti. Ayrıca 2. dönem mezunu Wask’ın yıllık düzenli geliri 2,3 milyon dolara ulaşırken, abonelerinin yüzde 98›ini ise global pazarlar oluşturdu. Toplamda 1,1 milyon dolar yatırım alan 4. dönem mezunlarından Co-one ise son bir yılda 3 yeni pazara açıldı, 3 kat ciro büyümesi kaydetti.

Girişimci Kadın Programı desteklenecek

Akbank, KOBİ’lere, kadın girişimciler tarafından kurulan KOBİ’lere, depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ’lere tahsis edilmek üzere ADB’den 5 yıl vadeli, 100 milyon dolar tutarında kaynak sağlamıştı. MIF’in bu yeni desteği ise Akbank Dönüşüm Akademisi’nin, Girişimci Kadın Programı gibi kadınlara ait KOBİ’lerin rekabet gücünü ve ihracata hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen, kapasite geliştirme, mentörlük ve iş desteklerini entegre biçimde sunan eğitimler için kullanılacak.