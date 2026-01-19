Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: “Kadın girişimcilerin potansiyeli güçleniyor”
Akbank, MIF kapsamında ADB ile yapılan ortak yatırımla destek temin etti. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “İş birliğini, kadın girişimcilerin potansiyelini güçlendiren, sürdürülebilir bir etki yaratan ve ülke ekonomisine kalıcı değer katan önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi. Akbank ve Endeavor Türkiye’nin yürüttüğü ve 8 girişimin yer aldığı Boost The Future Girişim Hızlandırma Programı da 7. dönemini tamamladı.
Akbank, Mastercard Center for Inclusive Growth tarafından yönetilen Mastercard Impact Fund (MIF) kapsamında, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile gerçekleştirilen ortak yatırım aracılığıyla destek temin etti. MIF’in desteğinin, kadın girişimciler tarafından kurulan KOBİ’lerin Akbank Dönüşüm Akademisi’nce rekabet gücünü ve ihracata hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen eğitimler için kullanılacağı belirtildi. İş birliğine ilişkin imza töreni, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ile Mastercard Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman’ın katılımıyla Akbank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
Kapsayıcı bankacılık gibi önemli bir konuda Mastercard Impact Fund’ın Türkiye’deki ilk özel sektör ortağı olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Kısa bir süre önce ADB’den sağladığımız 100 milyon ABD doları tutarındaki finansman ve Mastercard Impact Fund’ın bu desteği sayesinde, kadın KOBİ’lere hem finansal hem de finansal olmayan çözümleri sunmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliğini, kadın girişimcilerin potansiyelini güçlendiren, sürdürülebilir bir etki yaratan ve ülke ekonomisine kalıcı değer katan önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.
Mastercard Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman da Türkiye’nin, dijital ve ekonomik açıdan yeni fırsatların eşiğinde bulunduğuna dikkati çekti. Huntsman, güçlü yerel ortaklıklar aracılığıyla ülkenin önceliklerini desteklemeye kararlı olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Akbank ve Asya Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, özellikle kadınlara ait işletmeler başta olmak üzere küçük işletmelerin sermayeye erişimini genişleterek girişimcilerin ülke genelinde büyüme ve dayanıklılık yaratmasına katkı sağlıyor. Küresel uzmanlığımızı yerel önceliklerle güçlü bir örtüşme sağlayacak şekilde buluşturarak, Türkiye ekonomisi ve toplumu için inovasyonu, finansal sağlığı ve sürdürülebilir ilerlemeyi destekliyoruz.”
“Boost The Future”da 7. dönem tamamlandı
Akbank ve Endeavor Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Boost The Future Girişim Hızlandırma Programı’nın 7. dönemi, Demo Day etkinliğiyle sona erdi. Programa seçilen 8 teknoloji girişimi, 3 ay süren yoğun mentörlük, atölye çalışmaları ve kurucu forumlarının ardından düzenlenen Demo Day’de, iş modelleri ve ölçeklenme hedeflerini yatırımcı ve ekosistem temsilcileriyle paylaştı. Etkinlikte, Beeasist, Datablast, HaloScape, HrPanda, Marqby, Novus, Skymod Teknoloji ve Viseur AI girişimleri sunum yaptı. Girişimler, yapay zeka, veri analitiği, sağlık teknolojileri, insan kaynakları ve hukuk teknolojileri gibi alanlarda geliştirdikleri çözümlerle öne çıktı. Ortalama şirket yaşı 2, ortalama kurucu yaşı 35 olan 7. dönem girişimleri, bugüne kadar toplam 4,7 milyon dolar yatırım toplamayı başardı.
“Girişimciler desteklemek toplumu güçlendiriyor”
Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, banka olarak girişimcileri desteklemeyi toplumun ve ekonominin geleceğini güçlendiren bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, “7 yıldır bu programla bugünün ihtiyaçlarına yanıt verirken yarının iş yapış biçimlerini de şekillendirecek girişimleri destekliyoruz. Girişimcilerin doğru mentörlük, güçlü bir ağ ve güvenilir iş ortaklarıyla buluşmasının, fikirleri sürdürülebilir, ölçeklenebilir iş modellerine dönüştürdüğüne inanıyoruz. Bu doğrultuda girişimcilerin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de startup dünyasında değerin yalnızca bugünün gerçekleriyle değil, geleceğe duyulan inançla şekillendiğini belirtti. Kurttepeli, programın ekiplerin uzun vadeli uyumu, sürdürülebilir bir finansal model ve global düşünme refleksi alanlarında girişimcilere güç kazandıran, onları yalnızca büyümeye değil, doğru şekilde ölçeklenmeye hazırlayan bir program olduğunu kaydetti.
Programdan bugüne kadar 82 girişim mezun oldu
Bugüne kadar 82 girişimin mezun olduğu program kapsamında, 160 saatin üzerinde atölye ve 220 saati aşkın mentörlük desteği sağlandı. Program mezunlarından Eachlabs, toplamda 1,8 milyon dolar yatırım alırken, son bir yılda 23 kat ciro büyümesine erişti. Ayrıca 2. dönem mezunu Wask’ın yıllık düzenli geliri 2,3 milyon dolara ulaşırken, abonelerinin yüzde 98›ini ise global pazarlar oluşturdu. Toplamda 1,1 milyon dolar yatırım alan 4. dönem mezunlarından Co-one ise son bir yılda 3 yeni pazara açıldı, 3 kat ciro büyümesi kaydetti.
Girişimci Kadın Programı desteklenecek
Akbank, KOBİ’lere, kadın girişimciler tarafından kurulan KOBİ’lere, depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ’lere tahsis edilmek üzere ADB’den 5 yıl vadeli, 100 milyon dolar tutarında kaynak sağlamıştı. MIF’in bu yeni desteği ise Akbank Dönüşüm Akademisi’nin, Girişimci Kadın Programı gibi kadınlara ait KOBİ’lerin rekabet gücünü ve ihracata hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen, kapasite geliştirme, mentörlük ve iş desteklerini entegre biçimde sunan eğitimler için kullanılacak.