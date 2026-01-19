Referans Holding, dijital yatırımlara hız verecek

Bakioğlu, sektörün yarattığı is­tihdam, tarım ve gıda sanayisiy­le olan güçlü bağı ve sanayi üre­timinin sürekliliğine sağladığı katkıyla ekonomik yapı içinde kritik bir rol üstlendiğini söyle­di. Özellikle sanayi üretiminin yoğun olduğu Bursa gibi şehir­lerde toplu yemek hizmetlerinin; çalışan memnuniyeti, üretken­lik ve operasyonel süreklilik açı­sından önemli bir destek unsuru olduğunu belirten Bakioğlu, Re­ferans Holding’in bu yapı içeri­sinde kayıtlı istihdamı destek­leyen, yerel ve sürdürülebilir te­darik zincirleriyle çalışan, kalite ve gıda güvenliğini merkeze alan kurumsal yaklaşımıyla konum­landığını ifade etti. Önümüzde­ki döneme ilişkin yatırım ve bü­yüme hedeflerine de değinen Yu­suf Bakioğlu, üretim altyapısını güçlendirecek yatırımların yanı sıra dijitalleşme ve otomasyon projelerine ağırlık verecekleri­ni açıkladı. Kurumsal müşteri­lere yönelik olarak sektör ve çalı­şan profiline göre özelleştirilmiş catering çözümleri, yerinde üre­tim uygulamaları, özel beslenme programları ve operasyonel ra­porlama sistemlerini içeren ye­ni hizmet modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakioğ­lu, sürdürülebilirlik odaklı pro­jelerle çevresel etkiyi azaltan ve uzun vadeli iş birliklerini destek­leyen bir büyüme anlayışını be­nimsediklerini söyledi.

Artan maliyetlere karşı planlama ve verimlilik vurgusu

Son dönemde artan maliyet­ler, tedarik zinciri dalgalanma­ları ve istihdam zorluklarının catering sektörünü doğrudan etkilediğine dikkat çeken Baki­oğlu, Referans Holding’in bu sü­reci güçlü planlama, etkin ma­liyet yönetimi ve esnek tedarik stratejileriyle yönettiğini söyle­di. Yerel ve sürdürülebilir teda­rikçilerle uzun vadeli iş birlikleri kurduklarını belirten Bakioğlu, dijitalleşme ve operasyonel ve­rimliliği artıran uygulamalarla maliyet baskısının dengelendi­ğini ifade etti. İstihdam tarafın­da ise nitelikli iş gücünü koru­maya, çalışan bağlılığını artır­maya ve eğitimle desteklenen sürdürülebilir insan kaynağı ya­pısına odaklandıklarını vurgu­ladı.