Referans Holding, dijital yatırımlara hız verecek
Toplu yemek ve catering sektörünün Bursa ve Türkiye ekonomisindeki yeri giderek önem kazanırken, Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, sektörün mevcut yapısını, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik odağında yürüttükleri çalışmaları ile önümüzdeki döneme ilişkin yatırım ve büyüme hedeflerini anlattı.
Bakioğlu, sektörün yarattığı istihdam, tarım ve gıda sanayisiyle olan güçlü bağı ve sanayi üretiminin sürekliliğine sağladığı katkıyla ekonomik yapı içinde kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Özellikle sanayi üretiminin yoğun olduğu Bursa gibi şehirlerde toplu yemek hizmetlerinin; çalışan memnuniyeti, üretkenlik ve operasyonel süreklilik açısından önemli bir destek unsuru olduğunu belirten Bakioğlu, Referans Holding’in bu yapı içerisinde kayıtlı istihdamı destekleyen, yerel ve sürdürülebilir tedarik zincirleriyle çalışan, kalite ve gıda güvenliğini merkeze alan kurumsal yaklaşımıyla konumlandığını ifade etti. Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım ve büyüme hedeflerine de değinen Yusuf Bakioğlu, üretim altyapısını güçlendirecek yatırımların yanı sıra dijitalleşme ve otomasyon projelerine ağırlık vereceklerini açıkladı. Kurumsal müşterilere yönelik olarak sektör ve çalışan profiline göre özelleştirilmiş catering çözümleri, yerinde üretim uygulamaları, özel beslenme programları ve operasyonel raporlama sistemlerini içeren yeni hizmet modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakioğlu, sürdürülebilirlik odaklı projelerle çevresel etkiyi azaltan ve uzun vadeli iş birliklerini destekleyen bir büyüme anlayışını benimsediklerini söyledi.
Artan maliyetlere karşı planlama ve verimlilik vurgusu
Son dönemde artan maliyetler, tedarik zinciri dalgalanmaları ve istihdam zorluklarının catering sektörünü doğrudan etkilediğine dikkat çeken Bakioğlu, Referans Holding’in bu süreci güçlü planlama, etkin maliyet yönetimi ve esnek tedarik stratejileriyle yönettiğini söyledi. Yerel ve sürdürülebilir tedarikçilerle uzun vadeli iş birlikleri kurduklarını belirten Bakioğlu, dijitalleşme ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarla maliyet baskısının dengelendiğini ifade etti. İstihdam tarafında ise nitelikli iş gücünü korumaya, çalışan bağlılığını artırmaya ve eğitimle desteklenen sürdürülebilir insan kaynağı yapısına odaklandıklarını vurguladı.