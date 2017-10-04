Akbank ve n11.com'dan iş birliği

04 Ekim 2017

Akbank ve n11.com, e-ticareti geliştirecek ve hızlandıracak bir iş birliğine imza attı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank ve n11.com'un iş birliği kapsamında, Akbank Direkt Öde servisi ile internet alışverişlerinde kredi kartı limitlerini kullanmadan alışveriş yapma imkanıyla tanışan n11.com müşterileri, aynı zamanda 1000 TL ile 25 bin TL arasındaki alışverişlerini 48 aya kadar taksitlendirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda internet kullanımının artması ve mobil cihazların hızla yaygınlaşması ile beraber e-ticaret işlemlerinin önemli ölçüde arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akbank olarak, müşterilerimizin tüm bankacılık ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle karşılamayı önemsiyoruz. n11.com iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz hizmetimiz müşterilerin ödeme ihtiyaçlarına hız ve kolaylık sağlarken, sektörün de gelişmesine destek olacak bir yenilik sunuyor. Müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, 1000 TL ve 25 bin TL arasındaki internet alışverişlerinde 48 aya varan vadeyle kredi ile ödeme imkanı sunan Akbank Direkt Öde servisini hayata geçirdik. Akbank Direkt Öde ile müşterilerimiz ister kredi ister hesaptan havale seçenekleriyle ödemelerini yapabiliyor. Ödemelerinde krediyi tercih eden n11.com müşterileri, kredi kartı limitlerini kullanmadan internet alışverişlerindeki tüm ödemelerini 48 aya kadar taksitlendirebiliyor. Akbank Direkt ve n11.com olarak müşterilerinin bu önemli ihtiyaçlarına çözüm üretirken, aynı zamanda e-ticaretin büyümesine ve gelişmesine de katkıda bulunuyoruz. Dijital alandaki yenilikçi çözüm ve hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com CFO’su Tolga Kocakalay ise Akbank ile gerçekleştirilen iş birliğiyle online alışverişin dinamiğinde yer alan hız ve kolaylığa bir yenisinin eklendiğini aktararak, "Bu iş birliği ile kredi ve havale ile ödeme çözümlerini uçtan uca dijitalleşmiş bir ödeme aracı olarak e-ticarete taşımış bulunmaktayız. Bu ödeme yöntemi ile müşterilerimiz hem bilgisayarlarından hem de mobil cihazlarından alışverişlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir çözüm sunarken, iş ortaklarımızın da satışlarına destek sağlayarak, Türkiye’de e-ticaret sektörünü geliştirme ve büyütme yönünde attığımız adımlara bir yenisini eklemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA