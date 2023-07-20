Akbank'tan 300 milyon dolarlık tahvil ihracı

Akbank, 2021 yılındaki ilk ihracının ardından ikinci sürdürülebilir sermaye benzeri eurobondunun ihracını tamamladı.

Akbank, aynı zamanda U.S. Development Finance Corporation (DFC)’a 150 milyon ABD Doları tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri cinsiyet eşitliği tahvilinin ihracını tamamladı. Kaynak, Türkiye’nin az gelişmiş illerinde yerleşik kadın müşterilere ihtiyaç kredisi olarak ve KOBİ’lere kullandırılacak. İhraç, dünyada ilk cinsiyet eşitliği sermaye benzeri tahvili olma özelliğini taşıyor.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Güçlü sermaye yapımızla birlikte, önde gelen uluslararası finansal kuruluşların çalkantılı küresel piyasa koşullarında vermiş olduğu destek, Akbank’ın küresel çapta güçlü itibarının göstergesidir.

Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne farklı coğrafyalarda yerleşik finansal kuruluşların ortak çabaları sayesinde yapılan ihraç, yakın zamanda geliştirdiğimiz Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz doğrultusunda yeşil KOBİ ve Ticari segment müşterilerimizi desteklemekle birlikte, dünyada ihraç edilen ilk cinsiyet eşitliği sermaye benzeri tahvilidir. Ek olarak, Bankamızın 2021 yılındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvili Türkiye’de yapılan son sermaye benzeri borçlanma aracı ihracıydı ve bugün Akbank sermaye benzeri ihraçlarını tekrar başlatmış bulunuyor. Bu süre zarfında Bankamız iki sermaye benzeri tahvilini geri çağırma opsiyonu tarihlerinde başarılı bir şekilde geri çağırmıştır. Bugün bir sermaye enstrümanı ihraç edebiliyor olmak, Akbank’ın güçlü kredi hikayesinin göstergesidir. Uzun vadeli paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyor ve işbirliğimizi daha da geliştirmeyi memnuniyetle bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.