Akbank'tan 5 bin lira chip para fırsatı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KOBİ Bankacılığı alanında sunduğu değeri sürekli olarak zenginleştiriyor.

Akbank, yeni kampanyasında 5 ürününden faydalanan yeni veya banka ile aktif çalışması bulunmayan KOBİ müşterilerine 5 bin TL değerinde chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

1 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen KOBİ’lerin Akbank’ın Mobil Bankacılık, üye işyeri, banka kartı, ticari kredi kartı, çek karnesi, cep telefonuna veya diğer ürünlere ait otomatik fatura ve SGK ödeme talimatı gibi işe değer katan 8 ürün arasından 5 tanesinde belirlenen kriterleri karşılaması yeterli.