Akbank’tan Türkiye’nin ilk sürdürülebilir mevduat ürünü

Akbank açıklamasına göre, geniş bir sürdürülebilir finansman ürün yelpazesine sahip olan banka, hem bireysel hem ticari müşterileri için bu alandaki ürün ve hizmetlerini artırmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir mevduat ile Türkiye’de ilk kez deprem bölgesi finansmanı, KOBİ’lerin finansmana erişimi ve yeşil dönüşümü, mavi finansman, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi gibi çevresel ve sosyal tematik alanlardaki finansmana aynı anda destek olunması mümkün olacak.

Böylece Akbanklı ticari işletmeler, 92 günden 365 güne kadar geniş vade alternatiflerinden yararlanarak sürdürülebilirlik odak alanlarına dokunan kaynak yaratımının parçası olabilecek. Sürdürülebilir Mevduat müşterileri, yatırımlarıyla yapmış olduğu pozitif etkilerin belirlenmesi ve raporlanmasında da Akbank’ın desteğini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Levent Çelebioğlu, bu ürün ile birlikte müşterilerine sundukları sürdürülebilir finansman hizmetlerini zenginleştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Çelebioğlu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ele aldığı küresel problemlerle mücadele kapsamında, çevresel ve sosyal anlamda olumlu etkileri olan projelerin finansmanını, toplam finansman payları içerisinde sürekli olarak artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Yeni fırsat alanları yaratılıyor

Hızla gelişen sürdürülebilir finans gündeminde son gelişmeleri takip ederek yeni fırsat alanları yaratmaya devam ettiklerini aktaran Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sürdürülebilir finansman ürün ve hizmetlerinde sunulan çeşitliliğin etkisine inanıyoruz ve ürün ve hizmetlerimizi müşteri ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde zenginleştiriyoruz. Genellikle çevresel pozitif etkiye odaklanan 'Yeşil Mevduat' örneklerini görüyoruz. Aynı anda hem çevresel hem de sosyal etkiye odaklanan Sürdürülebilir Mevduat ürününü Türkiye’de ilk, dünyada ise sınırlı sunan bankalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ürün ile müşterilerimizin kendi faaliyet alanları dışında farklı alanlarda daha geniş çevresel ve sosyal pozitif etki yaratmayı amaçlıyoruz. Bu alanda yeni ve farklı çalışmalarla, sürdürülebilirlik yolculuğunda müşterilerimizin yanında olmaya ve öncü ürün ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz."