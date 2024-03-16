Akenerji'den 2023'te 5 milyar lira net kâr

Akenerji doğalgazın yanı sıra hidroelektrik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiyor. Şirket dokuz santralle 1224 megavatlık kurulu güce sahip.

Şirketin, geçen yıl satış gelirinin 23,7 milyar liraya, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ının (FAVÖK) 2,8 milyar liraya, net karının ise 5 milyar lira seviyesine ulaştığı duyuruldu.

Şirket, vadesi gelen kredi geri ödemelerinin yanı sıra, 2024'te vadesi dolacak 35 milyon dolarlık kredi geri ödemesini de 2023'te yaparak dolar bazlı borçluluk durumunu son yılların en düşük seviyesine indirdi.

Şirkete güçlü nakit akışı sağlayan etkenler arasında, toplam elektrik üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artırılması ve Avrupa pazarında elektrik ticaretinden elde edilen gelir olduğu kaydedildi.