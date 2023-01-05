Akfen GYO yatırımlarıyla güçlend! Portföy değeri 600 milyon avroya ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021'den bu yana içine girdiği yeniden yapılanma dönemini geride bırakan ve bunun sonucu olarak her dönem gelirlerini artırmayı başaran Akfen GYO son olarak yeni projeler geliştireceği arsa satın alımlarıyla desteklediği bu olumlu sonuçları portföy varlık değerlerine de yansımaya devam ediyor.

Kira geliri elde ettiği Türkiye, KKTC ve Rusya’da sahibi olduğu 20 otel, 1 tatil köyü, 2 öğrenci yurt kompleksi ve 1 ofis binasından oluşan portföyünün yanı sıra şu anda yatırım aşamasında olan İstanbul Söğütlüçeşme, Bodrum Yalıkavak ve Kıyıkışlacık arsalarını bünyesine katan şirket, geçen yılın sonunda 435 milyon avro olan toplam portföy değeri 600 milyon avroya yükseldi.

Ocak ortasında 2022 'deki tamamlanmış projelerinden elde ettiği kira gelirini açıklayacak Akfen GYO’nun bu alanda yeni bir rekora daha imza atması bekleniyor.

Yeni arsa alımlarıyla portföyünü çeşitlendiriyor

Öte yandan Akfen GYO sahibi olduğu portföyü gayrimenkulün farklı alanlarında çeşitlendirmeye devam ediyor. Bodrum Yalıkavak'ta tüm ruhsat ve izinleri hazır olarak satın aldığı 22 bin metrekarelik arsada villa projesi geliştirecek şirket, inşa edilecek bu villaların satışıyla mevcut gelirlerine ek yeni gelir yaratacak.

Akfen GYO, 2022’nin son günlerinde de ana faaliyet konusu turizm yatırımları yapmak ve işletmek olan Gökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Ticaret AŞ’nin hisselerinin tamamını yüzde 40 iskontolu olarak 25,5 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Şirketin Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Kıyıkışlacık Mevkii'nde sahip olduğu toplam 84 bin metrekarelik arsa üzerinde Akfen GYO’nun yine bir proje geliştirmesi ve buradan da ek gelir yaratması hedefleniyor.