Akfen GYO’dan dev lojistik arsa alımı: 1,39 milyar TL’lik yatırım yaptı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akfen GYO), Türkiye gayrimenkul sektöründe son dönemin en büyük lojistik depo odaklı arsa yatırımlarından birine imza attı.

Şirket, 23 Aralık 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan 141 bin metrekare büyüklüğündeki stratejik arsayı 1 milyar 391 milyon TL bedelle satın aldığını duyurdu.



Satın alınan taşınmaz, Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 23 Aralık 2025 tarihli değerleme raporunda 1 milyar 671 milyon TL piyasa değeriyle takdir edilirken, işlem yüzde 17 iskontolu olarak gerçekleştirildi.

Bedelin tamamı peşin ödenirken, satın alma işlemi aynı gün içinde tamamlandı.



Akfen GYO Genel Müdürü Ece Demirpençe, “Sanayi, lojistik ve ulaşım altyapısının merkezinde yer alan Gebze gibi bir lokasyonda, bu ölçekte bir yatırımı portföyümüze dahil etmekten memnuniyet duyuyoruz. Lojistik depo alanında artan talebi doğru noktada yakalayarak, gelir üretme kapasitesi yüksek bir adım attık” dedi.