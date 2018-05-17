Akfen Holding, ofisin ortasına mutfak kurdu

17 Mayıs 2018

Leyla İLHAN

Akfen Holding, İstanbul’da daha önce inşa ettiği Levent Loft projesinin giriş katındaki 500 metrekarelik alanı 2 milyon liralık yatırımla paylaşımlı ofisin (co-working space) farklı bir modeline dönüştürdü. Loft Station’da adıyla açılan, paylaşımlı ofis alanında klasik toplantı odaları ile çalışma alanlarının yanı sıra kahve dükkanı ve restoran tek çatı altına buluşturuldu. Projedeki toplantı odaları ve paylaşımlı ofisler ise üyelik modeli yerine günlük ya da saatlik kiralama sistemi ile kullanılabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, başta sadece Levent Loft’taki ofislere hizmet vermesi için tasarladıkları alanların kısa sürede bina dışından da ilgi gördüğünü ifade etti. Bunun üzerine toplantı odaları ve çalışma alanlarını dışarıdan gelen taleplere de cevap verebilecek hale getirdiklerini anlatan Pelin Akın Özalp, sözlerine şöyle devam etti:“Son yıllarda alanını hızla artıran paylaşımlı ofis kavramını farklı bir yönden yakalamak istedik. İstanbul’un merkezinde rahat ve modern çalışma alanına sahip Loft Station’u sadece bağımsız çalışanlar ve küçük çaplı girişim sahipleri değil, büyük çaplı şirketlerin çalışanları da tercih ediyor.

Türkiye’deki örnekler daha çok genç çalışan ve öğrencilere yönelik olsa da, biz hem yemek hizmeti hem de son teknolojinin üzerine kattığımız şıklık ile kurumsal şirketlere de hitap ediyoruz.”

Paylaşımlı ofislerin kiralanması durumunun hem ekonomik hem de esnek çalışma ortamı nedeniyle sıkça tercih edildiğinin altını çizen Pelin Akın Özalp, çalışma alanları kadar sosyalleşme alanlarına da yer verilen Loft Station’un modern tasarımıyla ilgi gördüğünü kaydetti.

Diğer Loft’lara da uygulayacak

Pelin Akın Özalp, paylaşımlı ofislerin tam ortasında Loft Mutfak adını verdikleri bir restoran ve kahve zinciri Cup of Joy’un bir şubesini hayata geçirdiklerini anlatarak, “Diğer ofis uygulamalarında ikramlar kahve, sandviç ve kurabiyeden öteye geçmiyor. Biz de gelen talep üzerine misafirlerimize Türkiye’de hızla etki alanını genişleten sağlıklı yemek kültürünü destekleyecek şekilde organik, mevsim sebze ve meyvelerinden oluşan ev yemeklerini sunuyoruz. Kahvaltı ve öğle yemeği saatlerinde toplantı odaları ve masalara servis yapıyoruz” diye konuştu.

Loft Station’un geçen 3 aylık dönemde doğru bir model olarak hem talep gördüğünü hem de kendisini kanıtladığını anlatan Pelin Akın Özalp, “Buradan hareketle gelecek dönemde diğer Loft projelerinde de aynı yapıyı hayata geçirmeye karar verdik. Ankara’daki İncek Loft ve Bulvar Loft konut projelerimiz içlerinde önemli nüfusu barındıran yapılar olarak öne çıkıyorlar. Bu projelerde de Loft Station modelimizi uygulamak istiyoruz” dedi.

Özalp, Loft Station’daki yatırımın önemli kısmını teknolojik altyapının oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bu kapsamda alanlarımızı kullananlara son yenilikleri sunmak için otomatik not alan, bunları hızlıca paylaşabilen yazı tahtaları yerleştirdik. Bunlar aynı zamanda misafirlerimize uluslararası görüşmeler ve video konferanslar düzenlenebilecek çapta yetkinlikler sunuyor” ifadelerini kullandı.

1.7 milyon kişi paylaşımlı ofisi kullanıyor

Araştırmalara göre 2018 yılının sonuna kadar dünyada 1.7 milyon kişi yaklaşık 19 bin paylaşımlı ofiste çalışıyor olacak. Geçen yıla göre kullanıma hazır paylaşımlı ofis alanlarının oranı yüzde 30 artış gösterdi. Paylaşımlı ofisleri kullananların yaş ortalaması 39. Ofisleri tercih edenlerin yüzde 51’i bağımsız çalışanlar, yüzde 49’u ise bir firmanın çalışanı.