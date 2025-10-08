Aksa Enerji 10 yeni santralle 975 megavatlık güç artışı hedefliyor

Aksa Enerji, Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği Analist Toplantısı'nda orta vadeli hedeflerini açıkladı. Şirket, son üç yılda 900 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini ve aktif yatırım döngüsünün 2026’ya kadar süreceğini duyurdu.

Halihazırda 7 ülkede 11 santral işleten Aksa Enerji, önümüzdeki yıl 10 yeni projeyi eş zamanlı olarak devreye alarak 975 megavat ek kurulu gücü portföyüne ekleyecek. Bu yatırımlar, Gana, Kazakistan, Gabon, Senegal ve Türkiye’de hayata geçirilecek.

Yenilenebilir enerji ve doğal gaz odakta

2026 yılında 724 megavat kapasiteye sahip doğal gaz santralleri Afrika ve Orta Asya’da ticari faaliyete geçecek. Türkiye’de ise toplam 251 megavatlık 5 yenilenebilir enerji projesi devreye alınacak.

Aksa Enerji, Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji lisansını da alarak sektördeki öncü konumunu güçlendiriyor. Şirket, 2026’ya kadar 11 ilde 14 farklı yatırım planlıyor.

Cemil Kazancı: Hedefimiz 2028’de 5 gigavat

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, 2026’da 10 projenin aynı anda ticari işletmeye alınacağını belirtti:

“Kurulu gücümüz 4 gigavata ulaşacak, 2028 yatırımlarıyla 5 gigavata çıkacağız. Operasyonlarımızı 10 ülkeye, santral sayımızı ise 20’ye çıkaracağız.”

Kazancı, projelerin büyük bölümünün garantili gelir yapısına sahip olacağını, 2028 itibarıyla şirketin FAVÖK’ünü 660 milyon dolara çıkaracağını ve kârlılık marjını yüzde 42’ye yükselteceğini söyledi.

Dijital dönüşümle verimlilik artıyor

Aksa Enerji, “Project Nexus” adlı dijital dönüşüm projesiyle 7 ülkedeki santrallerini SAP S/4HANA altyapısında entegre ediyor.

2026’da tamamlanacak bu dönüşüm, operasyonel süreçleri sadeleştirip karar alma hızını artırarak şirketin daha çevik ve entegre bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

Aksa Enerji, dijitalleşme, düşük karbonlu üretim ve küresel genişleme hedefleriyle enerji dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdürecek.