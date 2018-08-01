Aksa Enerji'den zam açıklaması

01 Ağustos 2018

Aksa Enerji doğalgaza yapılan zammın ardından, şirketin marjlarının büyük kısmını korumasının beklendiğini duyurdu.

BOTAŞ'ın elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatına yaptığı yüzde 49.5 zammın şirkete etkisi ile ilgili Aksa Enerji'den KAP'a yapılan açıklamada, "Doğalgaz santrallerinde düşük kapasite kullanımı beklenmekle birlikte, spot piyasa fiyatlarındaki düzeltme ve satış portföyünün ağırlıklı olarak spot piyasaya yapılıyor olması sayesinde marjların büyük bölümünün korunması beklenmektedir. Ayrıca doğalgaz santrallerindeki marj kayıplarının bir kısmının Bolu Termik Santrali satışlarındaki marj artışıyla telafi edileceği öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada, yurtdışı satışların etkisine de işaret edilerek, "Aksa Enerji'nin FAVÖK'ünün yüzde 82'sini döviz bazlı yurt dışı satışları oluşturmakta, bu satışlar toplam faaliyetlerimizin küçük bir kısmını oluşturan Türkiye operasyonlarının maliyetlerinde oluşan değişikliklerin şirketimize olan etkisini azaltmaktadır" denildi.

Kaynak: Reuters