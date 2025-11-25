Aksa'dan Afrika'ya yeni yatırım: 20 yıllık anlaşma imzalandı

Aksa Enerji, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da akaryakıtla çalışacak 119 megavatlık elektrik üretim santrali için ülkenin ulusal elektrik kurumu Sonabel ile 20 yıl süreli garantili elektrik alım anlaşması imzaladı. Şirket, yeni santrali 2026'nın son çeyreğinde devreye almayı planlıyor.

Anlaşmaya göre kurulacak tesis; ülkenin artan enerji ihtiyacının güvenilir biçimde karşılanmasına katkı sağlayacak ve Burkina Faso'nun elektrik arz güvenliğini uzun vadede güçlendirmeyi hedefleyecek. Projenin inşaat ve işletme süreçlerinde yerel tedarik zincirinin ve istihdamın desteklenmesi de amaçlanıyor.

"Hızlı ve verimli çözümlerimizi devreye sokacağız"

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, açıklamasında Afrika'daki uzun vadeli stratejik hedeflerine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burkina Faso'nun enerji arz güvenliği hedeflerine katkı vermek üzere, Aksa Enerji olarak tecrübe ve yetkinliklerimizi kullanarak en hızlı ve verimli çözümlerimizi devreye sokacağız. Afrika kıtasında daha önce yaptığımız projelerde olduğu gibi bu projede de başarılı olacağımıza inanıyorum. Aksa Enerji olarak diğer projelerde olduğu gibi bu proje de uzun vadeli, döviz bazlı bir anlaşmadır. Bir defa daha vurgulamam gerekirse, Aksa Enerji olarak bulunduğumuz coğrafyalarda güçlü finansal yapımız, yüksek mühendislik gücümüz ve 25 yılı aşkın deneyimimizle fark yaratıyoruz."