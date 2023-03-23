Akyaşam Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Zehra Tümkaya oldu

Kariyerine Deutsche Annington’da Portföy Yönetimi departmanında yönetici olarak başlayan Zehra Tümkaya, 2008 yılında Türkiye’de Alman yatırımcı firmasında AVM yönetiminde görev aldı.

2010-2014 yılları arasında AVMMFI Partners’da sırasıyla AVM Müdürü ve AVM Bölge Müdürü olarak çalışan ve 2015 yılı itibarıyla da Jones LangLasalle (JLL) Türkiye şirketinde Bölge Direktörü olarak görev yapan Tümkaya, 2022 yılında ECE Türkiye’de Alışveriş Merkezi Müdürü olarak çalıştı.