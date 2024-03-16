Alarko Holding sermaye tavanını 2 milyar TL'ye çıkarıyor

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 1.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2024 yılında 5 yıllık süreyi doldurması nedeniyle süre uzatım izni alınmasına, kayıtlı sermayesi 500 milyon TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL'ye çıkarılmasına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına, 2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.