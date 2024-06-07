Alarko Holding'de hedef 4 milyar dolarlık portföy

1954 yılında Dr. Üzeyir Garih ve İshak Alaton tarafından kurulan Alarko Holding, bugün 70'inci yılına ulaştı. 2028 yılında 4 milyar dolarlık net varlık değerine ulaşmış uluslararası bir portföy şirketi olmayı hedefleyen Alarko Holding, bu değerin yüzde 50’sini mevcut sektörlerden, yüzde 40’ını yeni iş kollarından, yüzde 10’unu ise yüksek potansiyeli olan girişimleri destekleyen Yatırım Grubundan elde etmeyi planlıyor.

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, sağlam temellere ve zamansız bir felsefeye sahip bir kurum olarak 70. yıllarında geleceğe odaklandıklarını belirterek “70. yılımızı turizmden enerjiye, sanayiden tarıma, altyapı projelerinden havacılığa, kalkınmanın kilit sektörlerinde büyük yatırımlarımız, farklı coğrafyalarda güçlü varlığımız ve 7000’e yakın çalışanımızla Cumhuriyetimizin sembol kurumlarından biri olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Üç yeni sektör

2021 yılında belirledikleri uluslararası bir yatırım portföy şirketi olma hedefi doğrultusunda yeni bir yol haritası çizdiklerine değinen Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Alarko Holding olarak ülkemizin ekonomik büyümesi, toplumsal gelişimi ve dünyamızın sürdürülebilirliği için çok boyutlu değer yaratma vizyonuyla, tarım, havacılık ve enerji depolama sistemlerini stratejik sektörlerimiz arasına dahil ettik. Bugün Türkiye’de en büyük modern seraya sahip şirket konumundayız. Ülkemizde ve Kazakistan’da yapacağımız yeni yatırımlarla 2028 yılına kadar 10 bin dönüm sera büyüklüğüne ulaşarak bu alanda dünyada ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gotion Grup ile bir ortaklık anlaşması yaptık. Türkiye'de enerji depolama sistemleri montaj fabrikası ve lityum iyon prizmatik pil üretim fabrikası kuracağız. Havacılık alanında ise İngiltere’de bir mühendislik şirketiyle iş birliği kurduk. Geniş büyük gövdeli yolcu uçaklarını kargo uçağına dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandıracağız."

'2050'de net sıfır hedefi'

Tüm faaliyet gruplarında kapsamlı bir dönüşüm yürüttüklerini ve bağlı şirketlerle beraber yeni başarılara imza attıklarını ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “2050 net sıfır hedefimize pozitif etki perspektifiyle hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz yeni yatırımlarımızla ulaşmayı temel alan bir strateji belirledik. Enerji sektöründe rüzgâr ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanında ilave yatırımlar yapacağız. Turizm ise ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında kritik bir öneme sahip. Kendi kategorisinde uluslararası bir başarı öyküsü haline gelmiş Hillside markamızla sektörde örnek teşkil ediyoruz. Yakın zamanda bu başarılı hizmet modelimizi Bodrum Gündoğan’a taşıyoruz. Yurtdışında planladığımız yeni yatırım da dahil olmak üzere Hillside markamızı 2030’a kadar en az 5-6 otelden oluşan bir zincir haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz.”

Enerji sektöründe batarya üretim tesisi yatırımı

Enerji sektöründe yeni yatırım planlarını yenilenebilir kaynakları ekonomiye etkin şekilde kazandırma yaklaşımıyla oluşturan Alarko, tüm faaliyetlerinde yüksek verimliliğe odaklanıyor. Sahip olduğu portföyü ve toplam üretim kapasitesini temiz enerji kaynaklarıyla çeşitlendirme stratejisiyle yüksek getiri potansiyeline sahip yurt içindeki ve yurt dışındaki fırsatları yakından takip eden Alarko Enerji Grubu, 1,500 MW’ın üzerindeki kurulu gücüyle Türkiye’nin günlük elektrik tüketimin yaklaşık yüzde 3’ünü tek başına karşılıyor. Elektrik dağıtım hizmetiyle Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir’i kapsayan bölgede 2,5 milyon aboneye ulaşan Alarko, yıllık 11 GW elektrik dağıtımı gerçekleştiriyor.

Alarko Tarım Grubu'yla seracılık faaliyeti

Alarko Tarım Grubu, jeotermal kaynakların döngüsel bir yaklaşımla kullanıldığı seralarda hayata geçirdiği doğayla uyumlu ve sürdürülebilir iş modeliyle sektörün dönüşümüne önderlik ediyor. 2028 yılına kadar 5 bin dönüm sera büyüklüğüne ulaşma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Alarko, Kazakistan’da da 5 bin dönümlük bir alanda seracılık faaliyetinde bulunmaya hazırlanıyor. Alarko, yaklaşık 1,1milyar dolar civarına ulaşacağı ön görülen yatırımların hayata geçmesiyle toplamda 10 bin dönümlük sera yatırımıyla dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Ereğli’de kurutulmuş gıda fabrikası

Tarım ve gıda alanlarında değer zincirinin tamamında varlık göstermeyi hedefleyen Alarko, Ereğli’de inşası devam eden kurutulmuş gıda fabrikası tamamlandığında B2B pazarlama ile endüstriyel müşterilere kurutulmuş meyve ve sebze sunmayı planlıyor. Ürettiği tarım ürünlerini hem iç pazarda satan hem de dış pazarlara ihracını gerçekleştiren Alarko Tarım Grubu, halihazırda 15 ülkeye ihracat yapıyor.

Organomineral gübre ve tohum üretimi yatırımı

Tarımda sıfır atık prensibiyle çalışmayı hedeflen Alarko, seralarında ortaya çıkacak tarımsal atığı kompost haline getirerek organomineral gübre de üretecek. Ürettiği bu gübreyi kendi seralarında kullanacak olan şirket, tohum ıslahı ve üretimi alanındaki yatırımlarıyla birlikte tarım sektöründe 360 derece varlık gösterecek.

42 milyon dolarlık kaynak yönetiyor

Alarko Yatırım Grubu, orta-uzun vadeli yeni yatırım açılımlarıyla portföy çeşitlendirmesi yaparken uluslararası yatırım ağırlığını da artırmayı planlıyor. Alanında başarılı, topluluğun büyümesine katkıda bulunacak, mevcut iş kollarıyla uyumluluk arz eden, gelişme potansiyeline sahip halka açık veya kapalı şirketlerle başlangıç aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak etki alanını genişletmeyi hedefleyen Grup, bu kapsamda yaklaşık 42,5 milyon dolarlık bir kaynak yönetiyor.

Havacılık sektöründe kargo uçağı yapımı

Sürdürülebilir yatırım vizyonu çerçevesinde geçtiğimiz yıl yolcu uçaklarını kargo uçağına dönüştürmek üzere havacılık alanında da etkin bir varlık sergileyeceğini kamuoyuna duyuran Alarko, yılda talebe göre 10 ila 20 uçağı dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Turizm sektörüne yaklaşık 300-400 milyon dolar yatırım

Turizm alanında Hillside markasıyla Türkiye’yi “leisure” kavramı ile tanıştıran Alarko, Bodrum Gündoğan’da yapımı devam eden otel yatırımı ile büyüme planlarında yakaladığı ivmeyi daha da yukarıya çıkarıyor. Hillside markasını yurt içi ve yurt dışı yatırımlarla en az 5-6 otellik zincir haline dönüştürmeyi amaçlayan Grup, turizmin portföy içindeki ağırlığının yüzde 10 seviyesine ulaşması hedefiyle bu alana yaklaşık 300-400 mn dolarlık bir yatırım bütçesi ayırdı.

10 yıldır ihracat şampiyonu

10 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu ise ısıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma alanlarında üretim, ithalat, satış ve satış sonrası hizmet konusunda Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 272 bayisi, 306 servisi ile hizmet veriyor. 2023 yılının son çeyreğinde topluluğun kendisine belirlediği yenilenebilir enerji stratejileri çerçevesinde ürün yelpazesine fotovoltaik panelleri de ekleyen Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu, 2024 yılı içerisinde güneş paneli sisteminin paket satışını desteklemek için invertör, kablolama, depolama gibi tamamlayıcı ürünlerin satışına da başlamayı hedefliyor.