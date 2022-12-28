Albaraka'da üst düzey değişiklik

Albaraka Türk tarafından yapılan açıklamaya göre, oluşturulan yalın ve sadeleştirilmiş yeni yapı, bankanın sunduğu tüm hizmetlerde müşteriyi merkezde tutmaya devam ederken, sahip olduğu güçlü teknolojik altyapısından da yararlanarak müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacak.

Teknolojiyi ve dijitalleşmeyi merkeze alan yeni organizasyon, kilit rol ve sorumlulukları da daha net bir şekilde tanımlıyor.

Müşteri deneyimini mükemmelleştirmek ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak amacıyla tasarlanan yeni organizasyon, segment bazlı bir yönetimle müşterilerine bütüncül finansal çözümler sunmayı hedefliyor.

Veri analitiğini ön planda tutan yeni yapı, süreçlerde çevikliği, verimliliği ve esnekliği artırırken, bankanın uzun süredir odaklandığı dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının müşteri gereksinimlerine daha etkin ve koordineli bir şekilde yanıt vermesini amaçlıyor.

Banka, organizasyon değişikliğinin yanı sıra, üst yönetimdeki genel müdür yardımcısı atamalarını da açıkladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı Houssem Ben Amor, şunları kaydetti:

"Sektördeki ilk katılım bankası olmanın bilinciyle kendimizi modern bankacılık uygulamalarının getirdiği dönüşüme devamlı olarak adapte ediyoruz. Değişen iş gücü yapısı, küresel trendler, müşteri dinamikleri ve yeni stratejik odaklar aynı zamanda periyodik olarak bir bakış açısı değişikliği getiriyor.

Bu yaklaşımla yeni nesil bankacılık modeline uyum sağlamak ve son dönemde elde ettiğimiz finansal başarıları daha da yukarıya taşımak için kapsamlı bir çalışmanın neticesinde yeni organizasyon yapımızı duyurduk. Bu vesileyle yeni organizasyon yapısında görevi devralan çalışma arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum."

Albaraka Türk Genel Müdürü Malek K. Temsah ise iş yapış şeklini modernize etme ve süreçleri basitleştirme yönündeki dönüşümünün ilk adımlarını attıklarını ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bankamız, açıklamış olduğu organizasyon yapısı değişikliğiyle, tüm paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için iş yapış şeklini modernize etme ve süreçleri basitleştirme yönündeki dönüşümünün ilk adımlarını atmıştır. Teknoloji ve dijitalleşmenin giderek tüm kurumsal kararların merkezine yerleştiği bir bankacılık dünyasında yeni organizasyon yapımızın çağın gerekliliklerini yakalama hususunda bize çeviklik ve esneklik kazandırmasını hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, tüm paydaşlarımız adına, üst yönetim ekibimizden ayrılan meslektaşlarımıza bu zamana kadarki hizmetleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Alanlarında kendini kanıtlamış, deneyimli ve birçoğu uzun yıllardır Bankamızda hizmet veren yeni üst yönetim ekibimize de hoş geldiniz demekten memnuniyet duyuyorum. Yeni dönemde kendilerinden önemli katkılar bekliyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımız bankamızın başarısında başat belirleyici olmaya devam edecektir."