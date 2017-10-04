Ali Kibar: Yatırımlarımıza devam ediyoruz

04 Ekim 2017

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel, 28 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında Rixos Premium Antalya'da Türkiye ve yurt dışındaki 42 bayisi ile bir araya geldi. "Başarı için Aynı Çatıdayız" sloganıyla düzenlenen Assan Panel 2017 İş Ortakları Toplantısı'nda yeni ürünlerin yanı sıra şirketin önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri bayiler ile paylaşıldı.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "AB ekonomisi toparlandı. Küresel ekonominin bir parçası olan Türkiye de büyüyor. IMF 2017 dünya büyüme oranını yüzde 3,5, 2018 büyüme oranını ise yüzde 3,6 olarak tahmin ediyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için ise daha yüksek bir beklenti var. 2017 için yüzde 4,6 ve 2018 için ise yüzde 4,8 büyüme bekleniyor. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki; büyüme iyi bir şeydir. Bazı sorunların görülmesini ötelese de üretim artışı çoğunlukla beraberinde yüksek istihdam ve kârlılık getirir" dedi.

Ekonomik aktivitenin hızlandığını söyleyen Kibar, "İş dünyasında zaman zaman tereddütler oluyor, ama 2017'nin ilk iki çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme gerçekleşti. Türkiye'de güvenlik noktasında bir sıkıntı olmadığı için ekonomik aktivite de hızlanıyor. Şüphesiz riskler de var, ama küresel düzeyde ve Türkiye ölçeğinde topyekün bir risk görmüyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin en büyük 4. ihracatçısıyız"



Kibar Grubu olarak küresel ekonomideki iyimser beklentiler ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri de göz önünde tutarak yatırımlara devam ettiklerini açıklayan Ali Kibar, "Grup şirketlerimizde yüksek tutarlı yatırımlarımız, yurt dışına yeni açılımlarımız ve stratejik proje kapsamında başvurumuz oldu. Türkiye'nin en büyük 4. ihracatçısıyız. Geçtiğimiz yıl Kibar Dış Ticaret 2,6 milyar dolar ihracat yaptı. İstanbul Sanayi Odası sıralamasında ilk 500'de 3, ikinci 500'de 3 şirketimiz var. Bulunduğumuz sektörlerin lideriyiz. Bu durum panel pazarı için geçerli olduğu gibi alüminyum, otomotiv, otomotiv yan sanayi ve esnek ambalaj için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Assan Panel'in gurubun en önemli şirketlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kibar, grubun ilk yurt dışı yatırımının bu sektörde yapıldığını söyledi. Ürdün yatırımından son derece memnun olduklarını ifade eden Kibar, "Uluslararası üretim ağımızı geliştirebiliriz. Grup içi yeniden yapılanmada Assan Demir'i de Panel'in bünyesine kattık. Konsantrasyonumuz son derece yüksek." şeklinde konuştu.