Alman devi Türkiye'yi seçti

08 Mayıs 2018

Almanya merkezli thyssenkrupp Asansör’ün Türkiye’deki ilk üretim tesisi hizmete girdi.

İlk etapta yılda 1.200 ünite yürüyen merdiven üreterek 500 milyon TL’lik bir hacim oluşturacak olan Kocaeli Dilovası’nda bulunan tesiste üretilecek “Made in Türkiye” damgalı yürüyen merdivenler, Türkiye pazarının yanısıra Ortadoğu ve Doğu Avrupa pazarlarında da satışa sunulacak. Böylece thyssenkrupp Asansör, Türkiye’yi yürüyen merdiven ihracatında bölgenin merkez üssü olarak konumlandırmış olacak.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

Türkiye’ye güvenen hiçbir zaman kaybetmedi

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şunları söyledi:

“Sürdürülebilir istihdamın olmasa olmazı imalat sanayindeki istihdamdır. Türkiye’nin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayi son derece önem arz etmektedir. Türkiye’de bizim için yerli yabancı ayrımı yok. Bu ülkeye yatırım yapan her şirket Türk şirketidir. Bizim için yerli ve millidir. Bizim kalkınmamıza bizim refahımıza destek veren şirketlere yabancı gözüyle bakmak akıl ve mantığa sığmaz. Doğru yapılan akıllı yapılan yatırım herkese kazandırıyor. Bugüne kadar Türkiye’ye güvenen kimse kaybetmedi. Şu ana kadar Türkiye’de iş yapan firmaların hiçbiri Türkiye’nin şartlarından dolayı çekip gitmedi. Türkiye’de yatırım geçmişi 100 yıla dayanan alman firmaları var. Ben bu anlamda Türkiye’ye gösterdikleri güven için Thysenkrupp firmasına, tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum.”

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Ermut:

Yerlilik oranını arttıracağız

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut da açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu yatırım ile Türkiye’nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğu bu yatırımla bir kez daha teyit edilmiş oluyor. İlk etapta yıllık yaklaşık 1.200 ünite üretim kapasitesine sahip olacak bu tesisten Türkiye’nin yanı sıra, Doğu Avrupa, Türkî Cumhuriyetler ve Orta Doğu pazarlarına da ürün tedarik edilecek. Yani bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak. Biz de Ajans olarak, ithal bağımlılığını azaltan ve ihracatı artıran sektörlere stratejik olarak öncelik veriyoruz. Bu tesiste, ilk yıl için %50, önümüzdeki yıllar için %90’ın üzerinde yerlilik oranı sağlanması planlanıyor. Dolayısıyla, thyssenKrupp’un bu yatırımı, bu yönü ile de önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi ülke olarak yerlileştirmeye hız vermiş durumdayız. Enerjide dışa bağımlılığımızı her geçen yıl azaltıyoruz. Savunma sanayinde de bunu başardık. Başbakanlığın bir genelgesi ile Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu. Bu sayede, önümüzdeki dönemde; kimya, ilaç sanayi, yarı iletken ürünler, makina tesisat, motorlu kara taşıtları, raylı sistemler, gıda ve bilişim gibi stratejik sektörlerde de yerlilik oranını artıracağız

thyssenkrupp Elevator Küresel Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Keleş:

Yerli ve milli’ye katkıda bulunacak

Açılış töreninde konuşan thyssenkrupp Elevator Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Ercan Keleş, “Türkiye için ‘yerli ve milli’ olma kavramının son dönemde büyük anlamlar ifade ettiğini ve gerçekten büyük önem taşıdığını görüyoruz. Biz de yeni yatırımımızla bu kavrama katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. thyssenkrupp Asansör sadece standartlara uygun ürünler üreten bir şirket değil aynı zamanda geliştirdiği teknolojilerle çoğu zaman standartları belirleyen ve kalite çıtasını yukarı taşıyan bir şirket. Şirketimiz için üretim öncesindeki araştırma geliştirme çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu yenilikçi yaklaşımımız sayesinde, halatsız asansör, aynı kuyuda birbirinden bağımsız çalışan asansör kabinleri gibi sayısız yeni teknoloji geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz. Sözünü ettiğim teknolojilerin ardındaki bilgi birikimini yeni fabrikamızla şimdi Türkiye’ye taşıyoruz. Fabrikamızda görev yapan Türk mühendis ve işçiler, işte bu bilgi birikiminden yararlanarak üretim yapacaklar ve ‘yerli ve milli’ konseptine katkıda bulunacaklar” dedi.

thyssenkrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı:

Yüzde 90 yerlilik oranına ulaşacak

thyssenkrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı ise, “Uzun yıllardır ülkemizdeki faaliyetlerini Türkiye ofisi ile direkt olarak sürdüren şirketimiz, yeni fabrikası ile ülkemize olan güvenini ve inancını bir kez daha ortaya koyuyor. Fabrikamız, bölgedeki Türk firmalarından oluşan tedarikçileri ve taşeronları ile devasa bir ekosistemin merkezinde yer alıyor. Bu sayede, thyssenkrupp Asansör olarak sadece kendimiz büyümekle kalmayacağız, Türk şirketlerinin de büyümesinde rol oynayacağız. Başlangıç aşamasında minimum yüzde 54 yerlilik oranı ile çalışacak olan tesisimiz, gelecek yıl bu oranı yüzde 90’a kadar yükselterek Türkiye’de kullanılan yürüyen merdivenlerde yerlilik oranının artmasını sağlayacak. Fabrikamızda gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle, belediyelerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak, ürün yaşam döngüsünü uzatırken, şehirlerde yaşayanların yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

20 milyon euro yatırımla hayata geçirilen fabrika, 27 bin metrekarelik bir alan üzerinde 23 bin metrekare kapalı alana sahip. Bu alan içerisinde insanlara da yapılan yatırımla birlikte eğitim kampüsü de yer alıyor. Bu eğitim merkezinde tüm Türkiye ve çevre ülkelerdeki çalışanlar özel asansör ve yürüyen merdiven eğitimi alma fırsatı bulacaklar.