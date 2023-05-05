Alman devinden Türkiye’ye 40 milyon Euro’luk yatırım

ZF CVS Türkiye, fren körüğü üretimi için Sakarya'da kurduğu fabrikasının resmi açılışını yaptı ve yeni üretim binasının da temel atma törenini gerçekleştirdi. ZF CVS Türkiye, bugüne dek iki tesis için yaklaşık 40 milyon Euro’luk yatırım yaptı.

ZF CVS Türkiye, planladığı ilave birimleriyle Sakarya’da bulunan tesislerinde 600 kişiye istihdam imkanı yaratmayı ve toplamda 300 milyon Euro’luk ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyor. 2020 yılında temeli atılan fren körüğü fabrikasının açılışı ve ek tesislerin temel atma töreninde konuşan ZF Ticari Araç Fren Sistemleri Global Başkanı ve ZF CVS Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, “Bu yeni yatırım, ZF’nin otomotiv sektöründe Türkiye’ye duyduğu güveni göstermektedir.

Türkiye’de oluşturduğumuz güçlü tedarikçi altyapı ve müşteri odaklı çalışmalarımız, ülkemizdeki yatırımlarımızın temelini oluşturuyor. ZF CVS Türkiye olarak bugün Türkiye’de sadece üretim faaliyetinde bulunmuyor, WABCO ve ProVia marka ürünlerimizin de yerel müşterilerimize hızlı ulaştırılmasını sağlıyoruz.

Aynı zamanda satın almadan ürün segmentlerine, farklı global fonksiyonları temsil eden yöneticilerimiz ve ekipleriyle birlikte İstanbul’daki merkezimiz ve Sakarya’dan tüm dünyayı yönetiyoruz.” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Yatırım Ofisi’ne süregelen destekleri için teşekkürlerini dile getiren Eryılmaz, 2022 yılında 44 milyar Euro ciro yapan ve 32 ülkede, 168 üretim tesisi bulunan ZF’nin, Türkiye’deki yatırımlarıyla dünya genelindeki geniş müşteri kitlesine üstün bir değer sağladığını belirtti.

Yüzde 90’a varan yerlilik oranı

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde açılışı yapılan fabrikada fren körükleri ve krank milleri üretildiğini ifade eden Kazım Eryılmaz, “Şirketimiz, temel atma töreni gerçekleşen yeni üretim binasında kompresörler de dahil olmak üzere yüzde 90’a varan yerlilik oranına sahip ticari araç şasi teknolojisi ürünlerine yatırım yapmayı hedefliyor. Yakalanan yerlilik oranı, son 13 yıldır oluşturulan güçlü yerel tedarikçi ağının ve Türkiye’nin güçlenen altyapısının ve lojistik imkanlarının bir sonucudur.” diye konuştu.

“Geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz”

ZF CVS Türkiye’nin ürettiği fren körüğü ve şasi teknoloji ürünleri ile hem küresel ticari araç müşterilerinin hem de yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getiren Kazım Eryılmaz, “Sakarya’daki fabrika yatırımlarımızın yanı sıra, 2018’de İstanbul’da faaliyete geçen Lojstik Merkezimiz sayesinde WABCO ve ProVia marka ürünlerimizin yerel müşterilerine, iş ortağımız Intermobil ile birlikte geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sakarya, fren körüğü üretiminin Avrupa’daki merkezi olacak”

Açılış ve temel atma töreni kapsamında Türkiye’ye gelen, ZF Ticari Araç Operasyonlar ve Malzeme Yönetimi Tepe Yöneticisi Nicolas Bardot, Türkiye’nin, ZF için önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Bardot, “3 yıl önce temeli atılan ve bugün üretime başlayan fabrikamızın ardından ek üretim binamız için de temel atma töreni gerçekleştiriyoruz” dedi. ZF CVS Türkiye yöneticileriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Nicolas Bardot, “Türkiye’nin üretim gücüne, tedarikçi altyapısına, iş gücü yetkinliğine ve tecrübesine, ürün ile hizmet kalitesine güveniyoruz. Süregelen yatırımlarla da Sakarya, fren körüğü üretiminin Avrupa’daki merkezi olacak.” ifadelerini kullandı.