AloTech, e-ticaretle Kenya'ya girdi

İnternet erişimi sınırlı olduğu için e-ticaret alışverişini ülke geneline yayılan 40 bin civarında dağıtım noktası üzerinden sağlayan Copia Kenya, AloTech sayesinde alışverişin çağrı merkezi üzerinden yürütülmesini sağlayacak.

Kenya ile birlikte Afrika genelinde de 10’un üzerinde ülkeye ulaştıklarını belirten AloTech CEO’su Cenk Soyak, bu yıl Kenya’da ofis açmayı planladıklarını söyledi.

AloTech CEO’su Cenk Soyak, “Kenya’da internet ve hatta pek çok bölgede telefon erişimi sınırlı olduğu için e-ticarette kendilerine özel bir sistem kurmuşlar. Copia Kenya da bu sistemin öncüsü" dedi.