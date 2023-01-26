Alpino, yeni yatırımlarla ihraç pazarını büyütüyor

Bugün 55 ülkeye ürün veren firma, 2025’te ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor. “Özellikle modüler mobilyada hem kapasite hem de tasarım olarak ön plandayız” diyen Alpino Mobilya’nın Genel Müdürü Mehmet Said Koca, yeni yatırımlarla yatak ve koltuk grubuna girdiklerini belirtti.

Dış pazarlarda ‘made in Türkiye’ olarak yer aldıklarını açıklayan Koca, yeni pazarlar olarak ABD, Avrupa ve Rusya’da da ivme yakaladıklarını kaydetti.

Üretimde yatırımı özellikle teknoloji güncelleyerek yapıklarını ifade eden Koca, “Dijitalde tamamen barkodlu üretime geçtik. Kendi enerjimizi üreten GES projemizi yaptık. 65 bin metrekare kapalı alan fabrikamızla üretiyoruz” dedi.

Fuara ev mobilyası grubuyla çıkan Alpino, yüzde 90’ı yabancılardan oluşan ziyaretçi trafiğinden memnun.