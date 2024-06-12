Alternatif yatırım fonları Fonmap’le cebe girdi
Son yıllarda dünyada hızla büyüyen ve Türkiye’de 10 yıllık geçmişi olmasına rağmen 200 milyar lira büyüklüğü aşan alternatif yatırım fonları piyasasına yeni bir ivme kazandıracak mobil uygulama, Fonmap hayata geçti.
Başak Nur GÖKÇAM
Türkiye’de ilk defa girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonlarında (GYF) tamamen dijital ortamda işlem yapılmasını sağlayacak uygulama Fonmap, yatırımcılara yeni bir fırsat penceresi açacak.
Nitelikli yatırımcılar Fonmap ile hiçbir evrakla uğraşmaksızın geleceğin unicorn’larına, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere ve AVM, lojistik merkezi, ofis, arsa, konut projesi gibi getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapabilecek.
Fonmap uygulaması ile alternatif yatırım fonlarına erişimi tamamen dijital ortama taşıdıklarını belirten Fonmap Kurucu ve Genel Müdürü Tuba Ertugay, “Fonmap'te, bireysel yatırımcıların önündeki erişim engellerini kaldırarak alternatif yatırım fonlarına yatırımı geniş kitlelere ulaştırma amacıyla yola çıktık. Fonmap'in alternatif yatırım fonlarına sağlayacağı erişim kolaylığı ve likiditenin, sermaye piyasalarına yepyeni bir soluk ve anlayış getireceğine inanıyoruz. Fonmap’te yatırımcılar, alternatif yatırım fonlarını keşfederek, portföylerini zenginleştirebilecekler” dedi.
Birkaç tıkla geleceğin unicorn’unun yatırımcısı olunabilecek
Fonmap kullanıcılarının, SPK tarafından ihracı onaylanan fonları tek bir uygulama üzerinden takip edebildiğini ve anlaşmalı olunan portföy yönetim şirketlerinin ihraçtaki fonlarını alabildiğini belirten Ertugay, “Finansal geleceklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar sadece birkaç tıkla geleceğin unicorn'unun veya bir AVM’nin yatırımcısı olabiliyor.
Fonların performansını, altın, BIST 100 endeksi, temel döviz kurları ile karşılaştırmalı görerek, yatırım kararlarına derinlik sağlayan ekranlar sunuyoruz. Bunun yanı sıra, yeni ihraç edilen fonlara dair duyurular, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri, bağımsız denetim raporları ve piyasadan haberlerle de yatırımcının güncel duruma hâkim olarak yatırım yapabilmesi için dinamik bir ortam oluşturduk. Dağıtım anlaşması yaptığımız ilk portföy yönetim şirketleri, Re-Pie Portföy, Albaraka Portföy, İstanbul Portföy, BV Portföy, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy ve Neo Portföy oldu” bilgisini verdi.
Alternatif yatırım fonları 247 milyar lirayı aştı
Pandemi sonrasında dünya genelinde enflasyonun yükselmesi, bunun yanında piyasa görünümünü bulanıklaştıran jeopolitik gelişmelerle birlikte fonlar ve hisse senetleri başta olmak üzere finansal araçlara olan ilgi arttı. Halka arzların da etkisiyle borsada yatırımcı sayısında rekor kırıldı. Benzer biçimde menkul kıymet fonlarına olan ilgi de arttı. Bu tablo içerisinde alternatif yatırım fonları olarak anılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının (GYF) çeşitliliği, bu fonların büyüklüğü ve fonlara olan talep de yükseliyor.
SPK rakamlarına göre ihracı onaylanan 287 GSYF ve 165 GYF bulunuyor. Yatırım almış fonların toplam büyüklüğü, mayıs ayı itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 153 artarak 247 milyar lirayı aştı. GSYF’lerin toplam büyüklüğü 158 milyar lira, GYF’lerin toplam büyüklüğü ise 89 milyar lira oldu. Geçen seneye göre fon büyüklükleri sırasıyla yüzde 172 ve yüzde 127 arttı. GSYF’lere olan talepteki artışın başında uluslararası ölçekte başarıyı yakalamış girişimler geliyor. 2023 yılında girişimlere yapılan neredeyse her iki yatırımın birinde bir GSYF yer aldı.
“Yıl sonuna kadar 50 fona ulaşabiliriz”
Fonmap’e kâğıt üzerinde herhangi bir evrakla uğraşmadan kaydolmanın kolaylığına değinen Ertugay, “Alternatif yatırım fonlarına erişimi artırarak, ülkemiz girişim ekosisteminin ve gayrimenkul pazarının sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Şu anlık ilgi büyük, 1 haftada 6 fona ulaştık yıl sonuna kadar 50’ye ulaşabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.
Alternatif fonlara pay devri özelliği ile likidite imkânı
GYF ve GSYF’ler 5-7 veya 10 yıl gibi sürelerle kurulan uzun vadeli fonlardır. Fonun süresi dolmadan yatırımcıların pay devri yapabilmesi ise çok zordur. Ancak Fonmap mobil uygulaması ile bu durum değişiyor. Uygulamanın ikinci fazında devreye alınacak özellikle birlikte, henüz süresi dolmamış yani itfa olmamış fonların devredilmesi sağlanacak. Fonmap kullanıcıları portföylerindeki fonları kısmi olarak veya tamamen elden çıkarmak istediklerinde kendi paylarını Fonmap’teki diğer yatırımcılara satabilecek. Böylece henüz süresi dolmamış bu fonlardaki payları, ilgilenen başka Fonmap kullanıcıları alarak portföylerine ekleyebilecek. Bu özellik aynı zamanda ihraca kapanan fonların yatırımcılar nezdinde yeniden ulaşılabilir olmasını mümkün kılacak. Bu sayede ise fonların likiditesi artacak.