Alternatif yatırım fonları Fonmap’le cebe girdi

Başak Nur GÖKÇAM

Tür­kiye’de ilk defa girişim serma­yesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonların­da (GYF) tamamen dijital or­tamda işlem yapılmasını sağ­layacak uygulama Fonmap, yatırımcılara yeni bir fırsat penceresi açacak.

Nitelikli yatırımcılar Fon­map ile hiçbir evrakla uğ­raşmaksızın geleceğin uni­corn’larına, büyüme potan­siyeli yüksek girişimlere ve AVM, lojistik merkezi, ofis, ar­sa, konut projesi gibi getiri po­tansiyeli yüksek gayrimenkul­lere yatırım yapabilecek.

Fonmap uygulaması ile al­ternatif yatırım fonlarına eri­şimi tamamen dijital ortama taşıdıklarını belirten Fon­map Kurucu ve Genel Müdü­rü Tuba Ertugay, “Fonmap'te, bireysel yatırımcıların önün­deki erişim engellerini kaldı­rarak alternatif yatırım fon­larına yatırımı geniş kitlelere ulaştırma amacıyla yola çık­tık. Fonmap'in alternatif yatı­rım fonlarına sağlayacağı eri­şim kolaylığı ve likiditenin, sermaye piyasalarına yepyeni bir soluk ve anlayış getireceği­ne inanıyoruz. Fonmap’te ya­tırımcılar, alternatif yatırım fonlarını keşfederek, portföy­lerini zenginleştirebilecek­ler” dedi.

Birkaç tıkla geleceğin unicorn’unun yatırımcısı olunabilecek

Fonmap kullanıcılarının, SPK tarafından ihracı onay­lanan fonları tek bir uygulama üzerinden takip edebildiğini ve anlaşmalı olunan portföy yönetim şirketlerinin ihraç­taki fonlarını alabildiğini be­lirten Ertugay, “Finansal ge­leceklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar sade­ce birkaç tıkla geleceğin uni­corn'unun veya bir AVM’nin yatırımcısı olabiliyor.

Fonla­rın performansını, altın, BIST 100 endeksi, temel döviz kur­ları ile karşılaştırmalı göre­rek, yatırım kararlarına de­rinlik sağlayan ekranlar su­nuyoruz. Bunun yanı sıra, yeni ihraç edilen fonlara dair du­yurular, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimle­ri, bağımsız denetim raporla­rı ve piyasadan haberlerle de yatırımcının güncel duruma hâkim olarak yatırım yapabil­mesi için dinamik bir ortam oluşturduk. Dağıtım anlaş­ması yaptığımız ilk portföy yö­netim şirketleri, Re-Pie Port­föy, Albaraka Portföy, İstanbul Portföy, BV Portföy, 24 Gayri­menkul ve Girişim Sermayesi Portföy ve Neo Portföy oldu” bilgisini verdi.

Alternatif yatırım fonları 247 milyar lirayı aştı

Pandemi sonrasında dünya genelinde enflasyonun yük­selmesi, bunun yanında piya­sa görünümünü bulanıklaş­tıran jeopolitik gelişmelerle birlikte fonlar ve hisse senet­leri başta olmak üzere finan­sal araçlara olan ilgi arttı. Hal­ka arzların da etkisiyle borsada yatırımcı sayısında rekor kırıl­dı. Benzer biçimde menkul kıy­met fonlarına olan ilgi de arttı. Bu tablo içerisinde alternatif ya­tırım fonları olarak anılan Giri­şim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının (GYF) çeşitliliği, bu fonların büyüklüğü ve fonlara olan talep de yükseliyor.

SPK rakamlarına göre ihra­cı onaylanan 287 GSYF ve 165 GYF bulunuyor. Yatırım al­mış fonların toplam büyüklü­ğü, mayıs ayı itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 153 artarak 247 milyar lirayı aştı. GSYF’lerin toplam büyüklüğü 158 milyar lira, GY­F’lerin toplam büyüklüğü ise 89 milyar lira oldu. Geçen se­neye göre fon büyüklükleri sı­rasıyla yüzde 172 ve yüzde 127 arttı. GSYF’lere olan talepte­ki artışın başında uluslararası ölçekte başarıyı yakalamış gi­rişimler geliyor. 2023 yılında girişimlere yapılan neredey­se her iki yatırımın birinde bir GSYF yer aldı.

“Yıl sonuna kadar 50 fona ulaşabiliriz”

Fonmap’e kâğıt üzerinde herhangi bir evrakla uğraşmadan kaydolmanın kolaylığına değinen Ertugay, “Alternatif yatırım fonlarına erişimi artırarak, ülkemiz girişim ekosisteminin ve gayrimenkul pazarının sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Şu anlık ilgi büyük, 1 haftada 6 fona ulaştık yıl sonuna kadar 50’ye ulaşabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Alternatif fonlara pay devri özelliği ile likidite imkânı

GYF ve GSYF’ler 5-7 veya 10 yıl gibi sürelerle kurulan uzun vadeli fonlardır. Fonun süresi dolmadan yatırımcıların pay devri yapabilmesi ise çok zordur. Ancak Fonmap mobil uygulaması ile bu durum değişiyor. Uygulamanın ikinci fazında devreye alınacak özellikle birlikte, henüz süresi dolmamış yani itfa olmamış fonların devredilmesi sağlanacak. Fonmap kullanıcıları portföylerindeki fonları kısmi olarak veya tamamen elden çıkarmak istediklerinde kendi paylarını Fonmap’teki diğer yatırımcılara satabilecek. Böylece henüz süresi dolmamış bu fonlardaki payları, ilgilenen başka Fonmap kullanıcıları alarak portföylerine ekleyebilecek. Bu özellik aynı zamanda ihraca kapanan fonların yatırımcılar nezdinde yeniden ulaşılabilir olmasını mümkün kılacak. Bu sayede ise fonların likiditesi artacak.