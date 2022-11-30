Altınyıldız Classics global marka olma yolunda yurtdışında büyüyor
Altınyıldız Classics, global bir marka olma yolunda yurtdışında 15 ülkede 50 mağaza sayısına ulaştı. Marka, 5 yıl içinde 200 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyor.
Köklü bir yapının içinde yetişen yeni nesil marka Altınyıldız Classics, inovatif ürünleriyle yurtdışında büyüyor. Türkiye’de 182 mağazası, yurtdışında ise 15 ülkede (Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, İtalya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya, Polonya, Rusya, Somali, Türkmenistan) 50 mağazası bulunan marka, globaldeki büyüme hedefleri doğrultusunda 2 yıl içinde 100, beş yıl içerisinde ise 200 mağazaya ulaşmayı planlıyor.
Türkçe konuşulmayan ülkelerde telaffuz kolaylığı açısından AC&co Altınyıldız Classics olarak tanınan marka, smokin, gömlek, polo yaka t-shirt gibi ürünlerin yanı sıra dört tarafa esneyen 360 koleksiyonu ve travel takım elbiseler gibi inovatif ürünleriyle pazarda büyük rağbet görüyor.
Avrupa’nın büyük e-ticaret kanalları olan Fashiondays, Zalando, Otto gibi pazar yerlerinde bulanan marka, Afrika’nın önemli ticaret kentleri sayılan Fas, Mısır ve Nijerya gibi ülkelerinde de e-ticaret kanallarına giriş yapmayı hedefliyor. Globalde e-ticaret hedeflerine yeni bir rota kazandıracak olan Altınyıldız Classics, 2023 yılında Romanya ve Almanya merkezli online operasyonlarını büyüterek İngiltere, Orta Doğu ve Amerika pazarlarına girmeyi planlıyor.
Hedef pazar liderliği
Yurtdışı yatırımlarıyla ilgili bilgi veren BR Yurtdışı Operasyonları Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Osman Çavuşoğlu, “Mağazalar açarak girdiğimiz Romanya’da aynı zamanda e-ticarete de başladık. İlk defa önümüzdeki sene yurtdışında açacağımız mağaza sayısı yurtiçinde açacağımız mağaza sayısından daha fazla olacak. Avrupa’ya odaklanmış durumdayız. Global ticaretimizi Berlin’de açtığımız ofisimizden yönetiyoruz. Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere’de büyümeyi planlıyoruz. Ayrıca Cezayir, Fas ve Mısır büyüme planımız içerisinde yer alıyor. Bulunduğumuz bütün ülkelerde ise kendi kategorimizde pazar lideri olmayı hedefliyor, ihracatımızın ciro içerisindeki payını 3 yıl içerisinde %50 bandına getirmek istiyoruz” dedi.