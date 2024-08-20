Amazon Türkiye'den 'Gülümseten Hayaller'e devam

Adı geçen proje kapsamında, 'Serinyol El Ele Dayanışma Derneği' yerleşkesinde yer alan merkezde yıl sonuna kadar 1500 kişinin faydalanması hedeflenirken yıl boyunca düzenlenen atölye ve eğitimlerle 2 bin 500'den fazla kişiye ulaşıldı. Katılımcılardan 177 kişi psikososyal destek alırken 421 çocuk ve genç 'Hayalimi Kodluyorum' atölye çalışmalarına katıldı.

Etkinlik atölyesinde düzenlenen sanat terapisi temelli programlar, müzik atölyeleri, dans, hareket ve beden farkındalığı eğitimleri, grup oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılanların sayısı ise 1934 oldu.

Kodlama eğitimi büyük ilgi gördü

Merkezde düzenlenen sanat terapisi temelli programlar, müzik terapisi temelli atölyeler, dans - hareket ve beden farkındalığı çalışmaları, grup oyunları ve eğitim destek programlarla çocukların ve gençlerin gelişimleri destekleniyor. Ayrıca bireysel ve grup psikososyal destek oturumları, eğitmenlere yönelik iyi olma hali (wellbeing) seansları, topluluk buluşmaları ve çevrim içi danışmanlık seansları da merkezde verilen hizmetler içerisinde yer alıyor.

İlk olarak geçen yıl Ege Bölgesi'nde başlayan ve öğrencilerin 'STEM' becerileri kazanmaları için gerekli eğitim araçlarının ve kodlama eğitimlerinin sunulduğu 'Hayalimi Kodluyorum' eğitimleri Hatay'daki çok yönlü ve çok paydaşlı 'Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nde veriliyor.