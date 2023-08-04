Amerika, Çin ve Hindistan'dan sonra Türkiye’de yeni fabrika

Kenan SERTALP

Fabrikanın Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) yer alacağını belirten Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “Buradaki hedefimiz dünyanın ihtiyaç duyulan tüm ülkelerine diş protezi ihraç etmek” dedi.

Diş protezinin endüstriyel bir ürün olmadığını ve kişiye özel bir üretim süreci gerektiğinin altını çizen Eyrice, “Teknolojinin desteklemesiyle bu tür büyük projeye giriştik. Dijital diş hekimliği diye bir kavram gelişti. Artık dünyanın bir ucunda tedavi gören ve diş protezi yapılacak hastanın ağzının dijital ölçüsü alınıp, datası size ulaştırılabiliyor.

Burada dijital datayı fiziki bir modele çevirip üzerine protezini yapıp yerine ulaştırma imkânı var. Dolayısıyla kişiye özel üretimin önünü anca böyle bir teknoloji desteğiyle yapabiliyoruz” diye konuştu.

"İhracat potansiyelini artıracağız"

Dental sektörünün dünya genelinde yıllık 500 milyar dolar bir bütçesi olduğunu ifade eden Eyrice “Bu bütçede Türkiye’nin şu an 200 milyon dolar civarında bir payı var. Çok düşük bir pay. 2021 yılında Türkiye 100 milyon dolarlık diş protezi ihraç etmiş. Yatırımımızla kısa ve orta vadede bu payın 1 milyar dolar olabileceği öngörüsündeyim” şeklinde konuştu. Tesiste endüstri 4.0’ı tam manasıyla kullanılacağını vurgulayan Eyrice “Tesis teknolojinin tüm olanaklarından yararlanacak.

Her ne kadar ABD, Hindistan ve Çin’de bu tür diş protezi üretim merkezleri endüstriyel kuruluşlara dönüşmüş ise de bunlar aynı zamanda eski kuruluşlar. Biz, bu kuruluşların ölçeğinde ama aynı zamanda en yeni teknolojiyle donatılmış bir kuruluş olacağız. Buda bizi farklı kılan ayırt edici özelliklerden. Enerjisini kendi üreten, tıbbı atıklarını kendi imha eden akıllı bir fabrika olacak. Böyle bir tesis Türkiye’de ilk. Diş protezi üreten Türkiye’de birçok tesis var.

Bizde hâlihazırda bu sistemin içerisindeyiz. Bursa Yıldırım’daki fabrikamız bu yönde hizmet veriyor. Ancak bahsettiğimiz bu yeni tesisimiz teknolojiyi, sosyal donatıyı sitemi hepsini bir arada barındıran bir tesis haline dönecek” açıklamasında bulundu.

Eğitim ve üretim bir arada

Ajay Kumar Singh, MIP’nin yaptığı proje ve çalışmaların kent ve ülke ekonomisinin toplumsal refah düzeyine katkı sağlamayı amaçladığını aktardı.

MIP olarak geçtiğimiz yıllarda açılan Toroslar Mersin Uluslararası İlköğretim Okulu’na ek olarak bu yıl Yenişehir ilçesinde Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ikinci bir ilköğretim okulunun daha yapılacağının bilgisini paylaşan Ajay Kumar Singh, ileriki süreçte uluslararası standartlarda yabancı dil eğitim veren ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan ancak yüksek potansiyelli çocukların daha iyi koşullarda eğitim alabilmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflediklerini de belirtti.

TEKNOSAB’da yer alacak tesisin aynı zamanda hem eğitim hem üretim merkezi olacağını vurgulayan Türkay Eyrice, “Birinci önceliğimiz orada bir akademi kuruluşu. Kendi içerisinde bir akademisinin olması.

O akademi, üniversitelerdeki meslek yüksekokullarıyla birlikte çalışacak. Tüm üniversitelerle protokoller yapılıp o üniversitedeki teknolojiyi barındıran tesiste bu öğrencinin mükemmel bir şekilde yetişmesi sağlanacak. Dünya ile rekabet etmemiz ve kaliteli ürünler üretmemizi için bu şart” ifadelerini kullandı.