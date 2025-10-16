“Amerika’dan çok fazla check-up hastası geliyor”

Hamide HANGÜL

Memorial Sağlık Grubu’nun 13’üncü hastanesi olan Memorial Göztepe’nin açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Yakası’nda, 81 bin metrekare kapalı alanda yer alan hastane; 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi, 300’ün üzerinde yatak kapasitesi ve 55 yoğun bakım yatağıyla hizmet verecek. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, hastanenin 150 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştiğini açıkladı.

Memorial Göztepe’nin yalnızca 25’inci yılın değil, geleceğe uzanan büyüme vizyonlarının da bir simgesi olduğuna vurgu yapan Uludüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu merkez, ileri tıp teknolojisi ve multidisipliner uzmanlığı tek çatı altında buluşturarak Memorial’ın insan, güven, medikal kalite, operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir finansal performans ilkelerini en somut haliyle yansıtıyor. Memorial Göztepe Hastanemiz ile birlikte toplam hasta hizmet kapasitemizi yüzde 20 oranında büyütüyor, sağlık turizmindeki güçlü konumumuzu pekiştiriyoruz. Ülkemize ve uluslararası sağlık ekosistemine katacağımız değeri uzun yıllar boyunca hissettirecek bu yatırım, Memorial’ın dünya standartlarının da ötesine geçme hedefinde yeni bir eşik anlamı taşıyor.”

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uludüz, yeni yatırımın istihdam da sağlayacağını, ilk etapta 600 olmak üzere toplam 1.000 kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.

“Yurt dışında fırsatlara bakıyoruz”

Yurt dışı yatırımlarında ise Romanya Bükreş’te bir hastaneleri bulunduğuna işaret eden Uludüz, “Büyüyeceğimiz alanlara bakıyoruz, fırsatları değerlendiriyoruz, Türkiye’nin yakın çevresinde” diye konuştu. Memorial’in şu anda yüzde 100 yerli sermayeyle yoluna devam ettiğini açıklayan Uludüz, “Şu anda fon almak gibi bir niyetimiz yok” dedi.

Sağlık turizmine yönelik bir başka soru üzerine Uludüz, İngiltere ve Amerika’dan çok yoğun hasta çektiklerini belirterek, “ABD’den çok fazla check-up hastası geliyor” diye yanıtladı. Uludüz, şu anda 110 hekim kadrosuyla hizmet verdiklerini de açıkladı.

Toplantıda verilen bilgilere göre hastane, aynı anda 40’ın üzerinde hastaya kemoterapi hizmeti verilebilen bir kanser merkezine de sahip.

Yeni tedavilere erişim imkânı

Bu merkezde tedavi planları; tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, cerrahi, patoloji, tıbbi genetik, psikoonkoloji ve beslenme uzmanlarının bir araya geldiği multidisipliner konseylerde oluşturuluyor. Her hastanın genetik yapısı, yaşam tarzı ve klinik özellikleri dikkate alınarak kişiye özel tedavi protokolleri uygulanıyor. Klinik araştırmalar ünitesi sayesinde hastalar, dünyanın önde gelen merkezleriyle eşzamanlı yürütülen en yeni tedavilere erişim imkânına sahip oluyor.

Öte yandan Memorial Göztepe, anne karnından itibaren başlayan takip süreçleri, doğum sonrası yenidoğan yoğun bakım desteği, çocuk acil servisi ve yan dallarda uzmanlaşmış pediatrik branşlarla 7/24 kesintisiz çocuk sağlığı hizmeti sunuyor.

Ayrıca hastanede kalp-damar cerrahisinden beyin cerrahisine, ortopediden girişimsel işlemlere kadar gelişmiş görüntüleme sistemleri ile cerrahi müdahalelerin aynı anda gerçekleştirilebildiği hibrit ameliyathaneye de sahip.

Öte yandan robotik rehabilitasyon sistemleri, nörolojik ve ortopedik hastalıkların tedavisinde iyileşme sürecini hızlandıran gelişmiş fizik tedavi altyapısına da sahip.

Tüm tetkikleri kapsayan check-up merkezi

İleri teknolojik donanıma sahip hastanede tanı ve tedavi süreçlerine yönelik MR Linac, Da Vinci XI robotik cerrahi sistemi, hibrit ameliyathane, tomosentez mamografi, Lokomat robotik yürüme rehabilitasyon cihazı ve 512 kesitli bilgisayarlı tomografi (CT) ile sanal kalp anjiyosu, yapay zekâ destekli 3 Tesla MR, 4D ultrason ve dijital PET/CT gibi dünya standartlarında teknolojiler bulunuyor.

Gün ışığı alan yoğun bakım üniteleri, doğumhaneler, ileri teknolojik donanıma sahip king süit, süit ve standart odalarıyla hastanede, tek alanda tüm tetkikleri kapsayan bir check-up merkezi de yer alıyor.