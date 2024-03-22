Anadolu Efes’in 2023’te konsolide net kârı, yüzde 43,8 oranında arttı

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2023 yılının finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; 2023 yılında Anadolu Efes’in konsolide net satış gelirleri %3,1 oranında artarak 159.877,2 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide FAVÖK (BMKÖ) %5,7 oranında artarak 28.573,1 milyon TL seviyesine yükseldi. Konsolide net kâr ise, 22.128,9 milyon TL’ye yükselerek %43,8 oranında artış gösterdi. Yine aynı dönemde, 9.262,0 milyon TL tutarında serbest nakit akışı gerçekleşti.

2023 yılında bira grubunda hacim artışı gerçekleşti

Hem Türkiye hem de uluslararası bira operasyonlarında sergilenen güçlü performans sayesinde bira grubunda büyüme kaydedildiği belirtildi. Bira grubunun konsolide hacmi 2023 yılında 35.7 mhl'ye ulaşarak yıllık %5,0 oranında bir artış gösterdi. Türkiye bira operasyonları ise 2023 yılında %9,1'lik büyüme sağlayarak toplamda 6.2 mhl satış hacmine ulaştı.

Bira operasyonlarının brüt kârı 2023 yılında, etkili fiyatlandırma stratejileri ve verimli maliyet yönetimi sayesinde %3,7 artarak 26.022,9 milyon TL’ye yükseldi. Brüt kâr marjı 429 baz puan iyileşme ile %44,9 seviyesine ulaştı. Bira grubu FAVÖK (BMKÖ) marjı, 50 baz puan artışı ile %18,4 seviyesinde kaydedildi. Bira grubu net kârı ise, 2022 yılında 9.095,8 milyon TL iken 2023 yılında 12.293,4 milyon TL seviyesine çıktı.

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, 2023 yılı finansal değerlendirmesinde şunları belirtti:

“2023 yılını geride bırakırken, karşılaştığımız birçok zorluğa rağmen yıl boyunca önemli başarılar elde etmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye ve Pakistan’da yaşanan doğal afetlerin yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz bazı pazarlarda gözlemlenen daralma eğilimi ve etkin fiyatlandırma gerektiren yüksek enflasyon ortamı gibi zorlu koşullar işimiz üzerinde önemli ölçüde baskı yarattı. Ancak, özellikle yeni marka lansmanları ve orta segmentteki güçlü marka stratejilerimiz sayesinde faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda konumumuzu güçlendirmeyi başardık. 2023 yılının başından bu yana gösterdiğimiz sağlam performans sayesinde güçlü bir hacim büyümesi kaydederek, beklentilerimizin üzerinde sonuçlar elde ettik. Yüksek ciromuzun yanı sıra güçlü operasyonel kârlılığımız sayesinde bir kez daha olağanüstü seviyede bir serbest nakit akışı yarattık. Bu doğrultuda 2024 yılında da genişleyen portföyümüzle, operasyonel mükemmelliğe, finansal disipline ve dijitalleşme stratejilerimize olan bağlılığımızla birlikte takım çalışmamızın daha büyük başarılar getireceğine inanıyorum.”