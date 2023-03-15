Anadolu Efes'ten Carlsberg yalanlaması

Rus Vedomosti gazetesinde bugün yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde, Anadolu Efes'in Carlsberg'in Rusya'daki sekiz fabrikasını 2023'ün ilk yarısında satın almak üzere anlaştığı belirtilmişti.

Carlsberg sözcüsü yaptığı açıklamada, haberin doğru olmadığını söylerken; Anadolu Efes de KAP'a yaptığı açıklamada, haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup ..., Anheuser Busch InBev'in AB InBev Efes BV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere devam etmektedir" denildi.

Rusya'da geniş kapsamlı faaliyet yürüten Carlsberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, Rus iştirakini satmasıyla geçen sene 9.9 milyar Danimarka kronu zarar beklediğini açıklamıştı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Henrik Poulsen de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, potansiyel alıcı şirketlerin sayısını 10'un altına düşürdüklerini belirterek, yılın ilk yarısı bitmeden bir anlaşma yapılmasını beklediklerini ifade etmişti.