Anadolu Grubu’nda bayrak değişimi

Anadolu Grubu üst yönetiminin zirvesinde 7 yıldan sonra ilk kez bayrak değişimi yaşanacak. 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu operasyonlarına başarıyla liderlik eden Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor. 1 Nisan 2024 itibarıyla Anadolu Grubu bünyesinde 25 yıldır artan sorumluluklarla görev alan Burak Başarır, 20 ülkede 90 tesisi ve 100 bine varan çalışanı ile faaliyet gösteren Grubun İcra Başkanı oluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan şunları söyledi:

“Hurşit Zorlu; Grubumuzda çalıştığı süreçte örnek bir profesyonellik ve kariyer yolculuğu göstermiştir. Grubumuzda ilk işe başladığı tarihten itibaren performansı ve karakteri ile öne çıkmış, birçok üst düzey görevi üstün başarı ile yerine getirmiş ve çalışma arkadaşlarına da rol model olmuştur. Kendisi son olarak da Grubumuzdaki en üst düzey profesyonel yöneticilik olan İcra Başkanlığından emekli olacaktır. Bu yeni dönemde Grubumuz şirketlerinin tüm yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi olarak yer alacak olup Grubumuza katkı vermeye devam edecektir. Kendisine bu 40 yıllık örnek iş hayatında Grubumuza verdiği katkılar için içtenlikle teşekkür ederim. Burak Başarır’ın da bugüne kadar Grubumuza verdiği katkıları bu yeni görevinde de başarı ile sürdüreceğinden eminim.”