Anadolu Hayat Emeklilik Karbon Ayak İzini Nötrledi

Anadolu Hayat Emeklilik, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı, stratejik bakış açısı, 2022 yılı sürdürülebilirlik performansı ve hedefleri yer alıyor. Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun olarak 2022 yılını kapsayan rapor, şirketin gelecek vizyonunu ve hedeflerini de odağına alıyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “2022 yılında dijital kanallarımız olan kurumsal internet sitemiz, AHE Mobil ve AHE Online üzerinden satışını sürdürdüğümüz hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerimize yenilerini ekledik. Ürünlerimizin Türkiye İş Bankası mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden de app-to-app entegrasyonu vasıtasıyla İş Bankası müşteri portföyü ile buluşmasını sürdürdük. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılında hayata geçirdiğimiz dijital bir yenilik olan AHE-Dijital BES Başvurusu projemizi ise sürdürülebilir gelecek için çok önemsiyoruz. Teklif formlarımızın basılı kâğıt yerine tablet bilgisayarda doldurulması ile emeklilik sözleşmesi teklif sürecinin dijital ortama taşınmasını sağladık. Bu sayede, daha hızlı gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra, kâğıt sarfiyatının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilir geleceğe daha fazla hizmet edilmesi için önemli bir adımı tamamladık. Satış süreçlerimizi 2 dakikanın altına indirdiğimiz AHE-Dijital BES Başvurusu ile 4 milyon 320 bin kâğıt tasarrufuna denk gelen 6 binin üzerinde ağacı kurtarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

Anadolu Hayat Emeklilik’te, farklı yaşam evreleri ve gelir gruplarına hitap eden, sorumlu ve kapsayıcı ürünler geliştirmenin öncelikli faaliyetleri olduğunu açıklayan Atalay, “Geliştirdiğimiz ürünlerle toplumda tasarruf bilincini ve finansal kapsayıcılığı artırmayı önemsiyoruz. Böylelikle yurt içi yatırımların finansmanına uzun vadeli kaynak yaratarak sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 18 yaş altındaki bireylere yönelik hizmetlerimizde oldukça aktifiz. Gençler, ev hanımları, emekliler, doktorlar, esnaf ve çiftçiler gibi çeşitli yaşam evrelerine ve meslek gruplarına yönelik hayata geçirdiğimiz segment bazlı kampanyalar ile müşterilerimizin ürün ve hizmetlerden alabileceği faydayı en üst seviyede tutmayı planlıyoruz” dedi. Şirket olarak fırsat eşitliğini bir ayrıcalık değil hak olarak kabul ettiklerini belirten Atalay, bu anlayışla insan kaynakları uygulamalarında, ürün geliştirme çalışmalarında ve sosyal sorumluluk projelerinde kadınlara öncelik verdiklerini ifade etti.

“Karbon salınımını en az seviyeye indiriyoruz"

Atık yönetimi kapsamında da şirket olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Atalay, şu bilgileri paylaştı: “Genel Müdürlük ve Kartal Manzara Adalar ofislerimizde biriktirilen kahve atıklarını ileri dönüştürüyoruz. Kahve atıklarımızdan kaynaklanan karbon salınımını en az seviyeye indirerek, doğada uzun süre çözünemeyen plastik ürünlere alternatifler üretilmesini sağlıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın evlerinde bulunan ve artık kullanmadıkları elektronik aletleri geri dönüştürmelerine olanak sağlıyoruz. Karbon salınımını azaltmak adına yaptığımız çalışmaların yanı sıra, 2016 yılından beri faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını rüzgâr enerjisi santrallerine katkıda bulunarak nötrlüyoruz. 2023 yılında da 2022 yılı şirket faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izini nötrlemek adına yine aynı şekilde rüzgâr enerji santraline katkıda bulunduk.”

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının, paydaşlarının da takdirini kazandığını vurgulayan Atalay, “Küresel sorunlara ortak çözümler bulmak amacıyla hazırlanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı, sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir bileşeni olarak görüyoruz. Katkı sağladığımız Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki performansımıza, Sürdürülebilirlik Raporlarımızda yer veriyoruz” diye konuştu.