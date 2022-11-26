Anadolu Sigorta’ya üç ödül

BT Şirketler Grubu tarafından şirketleri ve ekiplerini dijital dönüşüm konusunda geliştirdikleri projeler ve hayata geçirdikleri uygulamalar konusunda motive etmek amacıyla bu sene 5. kez düzenlenen “Teknoloji Kaptanları Ödülleri” sahiplerini buldu.

Fişekhane’de gerçekleştirilen törende, sigorta sektöründe öncü ve yenilikçi uygulamalarıyla fark yaratan Anadolu Sigorta, AS’lı Görüntüden Hasar Tespit projesi ile ‘Yılın İnovasyon Projesi’ kategorisinde birincilik, ‘Yılın Dijital Dönüşüm Projesi’ ve ‘Yılın Maliyet İyileştirme Projesi’ kategorilerinde de üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı ise Yılın Teknoloji Kaptanı seçildi.

68 projenin altı kategoride yarıştığı, ‘Teknoloji Kaptanları’nda diğer projeler arasından sıyrılarak öne çıkan AS’lı, görüntüden hasar tespiti yapan, araç ve konutlarda gerçekleşen hasarların türünü ve hasar bedellerini yapay zeka modelleri ile tespit eden bir platform olma özelliği taşıyor. Sadece fotoğrafların yüklenmesiyle birkaç saniye içinde hasarın tahmini boyutu ve tutarı öğrenilebiliyor.

Yılın Teknoloji Kaptanı ödülüne layık görülen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, hem kendisinin hem de AS’lının aldığı ödüllerden duyduğu mutluluğu ifade ederek projeyle ilgili şöyle konuştu: “AS’lı yirmiden fazla yapay zeka modeli ile fotoğrafları analiz edebilme kapasitesine sahip. Bu proje ile hasarlı bir otomobilin pert olup olmadığı tespit edilebiliyor. Ayrıca 24 farklı kaporta parçası tanınıp bu parçalarda bulunan hasarda gerçekleşen çizik, göçük, kırık veya yerinden çıkan parçalar belirlenebiliyor. Yüklenen fotoğrafta bulunan araçların marka, model ve yön tespiti de yapılabiliyor. Evrak işleri ve ekspertiz süreçleri ile birlikte 20 günü aşan hasar süreçleri, artık AS’lı ile hızla değerlendirilip çözüme kavuşturuluyor. İki yıl önce uygulamaya aldığımız bu proje ile müşteri deneyiminde fark yarattık. Her gün geliştirdiğimiz, iyileştirdiğimiz AS’lının, alanında böylesine önemli bir ödül programında, üç kategoride ödüle layık görülmesinden dolayı son derece gururlu ve mutluyuz.”