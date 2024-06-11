'Anadolu Uygarlıkları' serisinin son kitabı yayımlandı

Uluslararası bir yayın projesi olarak başlatılan Anadolu Uygarlıkları Serisi, Urartular, Frigler, Hititler, Pergamon, Lykialılar, Persler, Assurlular, Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu, Karialılar, Bizans Dönemi’nde Anadolu ve İonialılar ile son kitap olan Pamphylia: Bereketli Ovada Halkların Ahengi ile tamamlanmış oldu.

Ordinaryüs Prof. Arif Müfid Mansel tarafından Pamphylia bölgesinde yürütülen klasik arkeoloji alanındaki araştırmalar, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan ulusal arkeoloji çalışmalarının en önemli başarılarından birini oluşturuyor. Editörlüğünü ve koordinatörlüğünü Nihat Tekdemir’in yaptığı, Aşkım Özdizbay ve İpek Dağlı’nın hazırladığı, serinin son kitabının adı "Pamphylia" ismi "tüm halklar (kabileler) ülkesi" şeklinde çevrilebiliyor. Bu isim etnik kökenden ziyade, doğası gereği birçok farklı halkın ve kültürün bir arada var olduğu kapsayıcı bir toprak parçasını ifade ediyor.

Kitaptaki makaleler çoğunlukla bölgenin çekirdeğini ovada, bu ovanın uzandığı denizin kıyısında ve ovanın üstünde yükselen dağlık alanda yer alan kentlerin ve kırsal yerleşmelerin tarihine ve arkeolojisine odaklanıyor.

"Topraklarımız eşsiz bir hazine barındırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürü Çiler Şengelir Teber, şunları kaydetti: "Koç Topluluğu enerji şirketi olarak eşsiz bir hazineyi barındıran bu toprakların, sadece bizlerin değil tüm insanlığın ortak kültürel mirası olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin enerjisini üretirken, sürdürülebilir temelli üretim anlayışıyla hareket ediyoruz. Ülkemizin temiz enerji dönüşümüne liderlik ederek geleceğin enerjisini de üretmek üzere çıktığımız yolda, tarihsel zenginliğimizi korumayı ve gelecek kuşaklara aktaracak projelere destek vermeyi de ulusal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yapı Kredi Yayınları iş birliğinde, 11 yıl önce başlattığımız Anadolu Uygarlıkları Serisi ile medeniyetler beşiğinin tarihsel ve kültürel geçmişine ışık tutmaya çalıştık. Bugün bu seriye, yapılan tüm araştırma ve çalışmaları kalıcı hale getirme hedefiyle yeni bir eser daha katmanın sevinci içindeyiz. 'Pamphylia: Bereketli Ovada Halkların Ahengi' kitabı ile bu toprakların ev sahipliği yaptığı uygarlıkların yurt içinde ve yurt dışında başarıyla tanıtılmasına katkıda bulunmanın bir kez daha heyecanını yaşıyoruz."