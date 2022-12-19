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AnadoluJet'ten aile bileti kampanyası

Türkiye varışlı, gidiş-dönüş, direkt ve aktarmalı uçuşlar için geçerli olacak kampanya ile yolcular biletlerini yüzde 30 indirimli alabilecek.

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Türk Hava Yolları (THY) markası AnadoluJet, Türkiye'ye yapılacak gidiş-dönüş seferlerinde yüzde 30 indirimli aile biletlerini satışa sundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, kampanya yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı, gidiş-dönüş, direkt ve aktarmalı uçuşlarda aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 yolcu için geçerli olacak.

İndirimden yararlanmak isteyen yolcular, 19-21 Aralık'ta satın alacakları biletler ile 16 Ocak-31 Mayıs 2023'te yüzde 30 indirimli uçuş olanağı elde edecek.

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

 

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