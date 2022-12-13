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AnadoluJet'ten avantajlı bilet kampanyası

AnadoluJet'ten yolcularına iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası.

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Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, 26 Nisan-14 Haziran 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 13-14 Aralık'ta satın alacakları biletler ile 26 Nisan-14 Haziran 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 399 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi, AnadoluJet'in internet sitesinde yer alıyor.

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