Ankaralı Arlight cirosunu yüzde 25 artırdı

19 Aralık 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - İç ve dış mekan aydınlatma armatürlerinde yoğunlukla hastaneler, AVM’ler gibi birçok projede imzası bulunan Ankaralı Arlight, faaliyetin Ankara Sarayköy Mevkii’nde 10 bin metrekare kapalı ve 14 bin metrekare açık alana sahip fabrikasında sürdürüyor. 200 kişilik üretim kadrosuyla şirketin ihracattaki artışını sürdürüceğini belirten Arlight AŞ Genel Müdürü Saltuk Erdemli, bu yıl Yozgat, Adana ve Eskişehir şehir hastaneleri projelerinin aydınlatma armatürlerini tamamladıklarını belirtti.

Bu yıl ciroyu yüzde 25 artırdıklarını belirten Erdemli, dinamik pazarda rekabetçi olmak için tüm yerli üreticilerin büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Gelişen teknolojiye uyum sağladıklarını ve bunun sonucunda ihracat rakamlarının gün geçtikçe artığına işaret eden Erdemli, “Dijitalleşme ile birlikte enerji tasarrufu sağlayan LED’li ürün üretimimizi arttırdık ve bugün toplam üretimimizin yüzde 85’lik kısmını LED’li ürünler oluşturuyor. Eğitim, sağlık, endüstriyel tesis, ofis ve perakende mağazacılık projelerine yönelik olarak geniş ürün gamımızla hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

‘Sektöre kontrolsüzce dahil olunması etik değil’

Erdemli LED teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte, özellikle Uzak Doğu menşeyli firmaların sektöre kontrolsüzce dahil olduğunu ve bunun da bütün teknik-etik kurallara göre üretim yapan firmaları olumsuz etkilediğini söyledi.