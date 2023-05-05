Anytime’dan iş hayatının dinamiklerini değiştirecek yenilik

Küresel salgın ve onu izleyen ekonomik dalgalanmalar, işgücü piyasasını da derinden etkiledi. Değişen çalışan beklentileriyle yaşanan nitelikli insan kaynağı eksikliği, kalıcı bir problem olarak varlığını sürdürdü. Güncel araştırmalar işverenlerin %77’sinin açık olan pozisyonları doldurmakta güçlük çektiğini gösterirken, bu oranın 17 yılın en yüksek seviyesine çıktığı görüldü.

ESFA Grup, “iş hayatının en kafa hali” mottosuyla duyurduğu yeni mobil uygulaması Anytime ile bu probleme kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor. ESFA Grup’un teknoloji şirketi Singularity tarafından geliştirilen Anytime, iş hayatının beklentilerine çalışan ve işveren açısından yenilikçi esnek bir yaklaşım sunuyor.

Akıllı eşleşme özelliğiyle doğru çalışanı doğru işverenle eşleştiriyor

Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen Anytime mobil uygulamasına hem çalışanlar hem de işverenler giriş yapabiliyor. İşverenler ihtiyaçları doğrultusunda açtıkları dönemsel iş ilanlarını platformda listeleyebiliyor.

Çalışan adayları ise platformda listelenen işlere çalışmak istedikleri zaman dilimini seçerek başvurabiliyor. Uygulamadaki keşfet özelliği, çalışan adaylarının yeteneklerine ve çalışabilecekleri zaman dilimlerine göre doğru işleri görebilmelerine olanak tanırken, akıllı eşleşme özelliği işverenlerin ihtiyaçlarına uygun çalışan adaylarını bulmasını mümkün kılıyor.

İşverenler, iş ihtiyacına yönelik eğitimleri platforma ekleyebiliyor ve dilerlerse çalışanların bu eğitimleri tamamlayarak bir sınava girmesini talep edebiliyor. Çalışanlar da sertifika kazanarak yetkinliklerini geliştirebiliyor ve iş bulma potansiyellerini artırıyor.

Özellikle lojistik gibi sektörlerin dönemsel yoğunluklar yaşayabildiğine dikkat çeken ESFA Grup CEO’su Ahmed Özen, “Örneğin kampanya dönemlerinde e-ticaret depolarında, bayram dönemlerinde marketlerde gecikmelere sebep olabilen yoğunluklar yaşanabiliyor. Bu gibi dönemlerde, özellikle emek yoğun sektörlerde işgücüne ihtiyaç duyan işverenler, dönemsel işler için Anytime’da uygun adayları keşfedebiliyor.Yine işverenler adaylardan başvuru almanın yanı sıra bu adaylara başvuru daveti de gönderebiliyor.’’

Öğrenciler ve ek iş arayanlar için de ideal

Anytime’ın işveren cephesinde kurumsal kullanıcılara, şahıs şirketlerine veya KOBİ’lere hitap ettiğini belirten Ahmed Özen, “Çalışan tarafında ise emek yoğun sektörlerde çalışan mavi yakalılar, ek iş arayanlar, garsonluk, teslimat gibi sektörlerde çalışanlar, üniversite öğrencisi olup harçlık kazanmak isteyenler Anytime ile kendi iş planlarını kendileri yapabiliyor.

Ayrıca öğrencilerimiz, Anytime üzerinden burs ilanlarına da başvuru yapabiliyor. Çalışanlar, diledikleri zaman, istedikleri lokasyonda çalışmaya başlayabiliyor. İşverenler de yalnızca ihtiyaç duydukları zamanlarda ek işgücü kaynağı yaratabiliyor. Bu sayede hem işverenin, hem de çalışanın hakkını koruyan bir model sunuyoruz.

Zorlaşan ekonomik koşullar gig ekonomisi gibi parça başı çalışma veya hustling gibi ek gelir getiren yan uğraş modellerini yaygınlaştırıyor. Anytime, pandemi sonrası sürecin gerektirdiği esnekliği, özgürlüğü, eşitliği sunan bir mobil uygulama” ifadelerini kullandı.

“Şeffaflık ve güvene dayalı bir iş modeli”

Faaliyet gösterdikleri tüm alanları Afili Lojistik, EcoFast, Singularity ve Anytime markalarıyla 2020’de ESFA Grup çatısı altında topladıklarını ve Türkiye'nin en büyük 100 internet şirketi arasında sıralandıklarını hatırlatan ESFA Grup CEO'su Ahmed Özen, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“650 milyon TL ciroyla e-ticaret e-ticaret lojistiği sektörünün lideri olan ve dünya markalarının Türkiye'deki e-ticaret operasyonlarını yürüten ESFA Grup olarak Anytime'ı kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak, teknoloji şirketimiz Singularity'nin uzmanlığıyla geliştirdik. Uygulamamızı, esnek çalışma modellerine ihtiyaç duyan tüm çalışan ve işverenlerin kullanımına açtık.

Faaliyete başladığı günden itibaren evrensel etik değerlere, topluma karşı duyduğu sorumluluğa ve ‘en iyiyi’ sunma ilkesine her zaman sahip çıkan ESFA Grup olarak Anytime ile işgücü piyasasında bugünün gereksinimlerine uygun şeffaflık ve güvene dayalı modeli geliştirdiğimize ve cep telefonuna sığdırdığımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir katma değerli büyüme yaklaşımıyla müşterilerimize ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”